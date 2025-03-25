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Из группы напрямую и через плей-офф. Суперкомпьютер рассчитал шансы сборной Украины на выход на ЧМ-2026
Через плей-офф - шансы есть
Фото: УАФ/ Автор - Дан Балашов
По завершению ответных матчей 1/4 финала плей-офф Лиги наций определились составы всех групп отбора к чемпионату мира 2026 от Европы.
Аналитический портал Football Meets Data, использовав расчет суперкомпьютера, оценил шансы всех сборных на попадание на Мундиаль, в том числе и национальной
Главным фаворитом на прямой выход из нашей группы является сборная Франции. Суперкомпьютер оценил ее шансы на прямой выход в 82%.
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У нашей сборной шансы занять первое место в группе – 17%, а второе, которое дает право на плей-офф – 67%. Исландия и Азербайджан считаются явными аутсайдерами квартета.
Интересно, что также были подсчитаны и шансы команд пройти через сито плей-офф. И тут наши шансы довольно высоки – 67%.
Most likely to participate in WC playoffs (as of 24 Mar):— Football Meets Data (@fmeetsdata) March 25, 2025
90% ☘️ N. Ireland
87% ???????? N. Macedonia
85% ???????? Romania
76% ???????? Sweden
71% ???????? Czechia
71% ???????? Moldova
67% ???????????????????????????? Wales
67% ???????? Ukraine
65% ???????? Poland
61% ???????? Norway
58% ???????? Serbia
55% ???????? Türkiye
49% ???????? Hungary
49% ???????? Slovakia
42%…
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