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Национальная сборная Украины

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Из группы напрямую и через плей-офф. Суперкомпьютер рассчитал шансы сборной Украины на выход на ЧМ-2026

Национальная сборная Украины
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Через плей-офф - шансы есть

Из группы напрямую и через плей-офф. Суперкомпьютер рассчитал шансы сборной Украины на выход на ЧМ-2026

Фото: УАФ/ Автор - Дан Балашов

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

По завершению ответных матчей 1/4 финала плей-офф Лиги наций определились составы всех групп отбора к чемпионату мира 2026 от Европы.

Аналитический портал Football Meets Data, использовав расчет суперкомпьютера, оценил шансы всех сборных на попадание на Мундиаль, в том числе и национальной сборной Украины.

Главным фаворитом на прямой выход из нашей группы является сборная Франции. Суперкомпьютер оценил ее шансы на прямой выход в 82%.

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У нашей сборной шансы занять первое место в группе – 17%, а второе, которое дает право на плей-офф – 67%. Исландия и Азербайджан считаются явными аутсайдерами квартета.

Интересно, что также были подсчитаны и шансы команд пройти через сито плей-офф. И тут наши шансы довольно высоки – 67%.

Из группы напрямую и через плей-офф. Суперкомпьютер рассчитал шансы сборной Украины на выход на ЧМ-2026 - изображение 1
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