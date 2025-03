Из группы напрямую и через плей-офф. Суперкомпьютер рассчитал шансы сборной Украины на выход на ЧМ-2026

По завершению ответных матчей 1/4 финала плей-офф Лиги наций определились составы всех групп отбора к чемпионату мира 2026 от Европы.

Аналитический портал Football Meets Data, использовав расчет суперкомпьютера, оценил шансы всех сборных на попадание на Мундиаль, в том числе и национальной сборной Украины .

Главным фаворитом на прямой выход из нашей группы является сборная Франции. Суперкомпьютер оценил ее шансы на прямой выход в 82%.

У нашей сборной шансы занять первое место в группе – 17%, а второе, которое дает право на плей-офф – 67%. Исландия и Азербайджан считаются явными аутсайдерами квартета.

Интересно, что также были подсчитаны и шансы команд пройти через сито плей-офф. И тут наши шансы довольно высоки – 67%.

Most likely to participate in WC playoffs (as of 24 Mar):



90% ☘️ N. Ireland

87% ???????? N. Macedonia

85% ???????? Romania

76% ???????? Sweden

71% ???????? Czechia

71% ???????? Moldova

67% ???????????????????????????? Wales

67% ???????? Ukraine

65% ???????? Poland

61% ???????? Norway

58% ???????? Serbia

55% ???????? Türkiye

49% ???????? Hungary

49% ???????? Slovakia

42%…