Шаран: Если мы не сможем опередить Азербайджан и Исландию...

Известный украинский тренер Владимир Шаран высказался о шансах сборной Украины в матчах отбора на ЧМ-2026.

Напомним, что нашими соперниками по группе будут Франция, Азербайджан и Исландия.

"Безусловно, французы есть французы, и это нужно учитывать. Я посмотрел их поединок против Хорватии и могу сказать, что они однозначно сильнее "клетчатых". Поэтому, в определенной степени, нам не повезло, что Франция попала в нашу группу.

Однако у нас есть все шансы занять второе место — здесь даже сомнений нет. Если мы не сможем опередить Азербайджан и Исландию в борьбе за вторую позицию…

Шансы всегда есть, и даже против Франции можно играть. Но сейчас это очень сильная команда, — сказал Шаран.