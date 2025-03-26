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Шаран: Если мы не сможем опередить Азербайджан и Исландию...
Пришло время обговаривать отбор на ЧМ-2026
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Известный украинский тренер Владимир Шаран высказался о шансах
Напомним, что нашими соперниками по группе будут Франция, Азербайджан и Исландия.
"Безусловно, французы есть французы, и это нужно учитывать. Я посмотрел их поединок против Хорватии и могу сказать, что они однозначно сильнее "клетчатых". Поэтому, в определенной степени, нам не повезло, что Франция попала в нашу группу.
Однако у нас есть все шансы занять второе место — здесь даже сомнений нет. Если мы не сможем опередить Азербайджан и Исландию в борьбе за вторую позицию…
Шансы всегда есть, и даже против Франции можно играть. Но сейчас это очень сильная команда, — сказал Шаран.
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