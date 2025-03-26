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Белик: Во втором голе Бельгии было домашнее судейство от арбитра. В Европе есть сборные, превосходящие нашу сборную
У соперника было преимущество во многих аспетках
shakhtar.com
Алексей Белик проанализировал второй и третий пропущенный мяч "сине-желтых" в Генке.
"Лукаку сильный в единоборствах, умело играет корпусом. Долгое время с ним справлялись, но... Сдерживать его только коллективно – один борется, другой – страхует.
[Было ли нарушение во втором голе, когда Ромелу оттолкнул Матвиенко?] Наверное, Даниэль Зиберт мог зафиксировать в этом моменте нарушения правил и ни у кого претензий не было бы. Но он решил продолжить игру. В этом эпизоде было домашнее судейство от арбитра”.
"А в третьем голе Михайличенко и Матвиенко не разобрались, кто выдвинется на атакующего игрока Бельгии, а кто будет помогать Сватку в борьбе с Лукаку. По-моему, Михайличенко должен был выдвигаться вперед, а Матвиенко должен был помогать Сватку. Прошла передача от Ванакена и Лукаку все сделал.
Атакующие игроки сборной Бельгии должны поблагодарить молодых защитников своей сборной, прекрасно сыгравших в обороне, при игре один в один, и предоставили шансы проявить себя лидерам команды в атаке. Сюда бы я добавил и Ванакена. А уже в атаке бельгийцы просто загоняли нашу защитную линию".
"Думаю, что все видели класс игроков сборной Бельгии. Тем более сейчас, когда в Украине крайне трудная ситуация. Мы должны признать, что в Европе есть сборные, которые превосходят нашу сборную во многих компонентах игры. Чтобы добиться положительного результата, должны совпасть многие факторы. Как это произошло в первом матче в Мурсии.
Мы пока не можем гнуть свою линию в течение всего матча. Параллельно с матчем Бельгия – Украина я смотрел игру в Валенсии, Испания – Нидерланды. Там обе команды играли в атаку, то хозяева шли вперед, гости. Игра проходила на встречных курсах. В Генке такого не было”, – подытожил экс-форвард.
В июне подопечные Реброва проведут 2 спарринга.
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