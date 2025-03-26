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Петряк назвал своих самых любимых игроков в сборной Украины

Национальная сборная Украины

Речь идет о трио

Петряк назвал своих самых любимых игроков в сборной Украины

x.com/uafukraine

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Бывший вингер сборной Украины Иван Петряк отдельно выделил нескольких футболистов национальной команды.

"Очень нравится игра Судакова, очень классно двигается с мячом. Он вообще один из моих самых любимых игроков. То же самое можно говорить и о Викторе Цыганкове, который сильно набрал в «Жироне».

У Зинченко, например, не самая сладкая ситуация в клубе, но в сборной у него все хорошо. То есть индивидуально эти футболисты очень сильные, но из них нужно сделать хорошую команду", - сказал Петряк.

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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Александр Бураков
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