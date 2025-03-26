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Петряк: Ребров – фанат своего дела, он развивается и прогрессирует
Иван играл в Ференцвароше под руководством Реброва
Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший вингер
"В моем понимании Сергей Станиславович очень хороший тренер. Я играл под его руководством и лично видел, что Ребров – фанат своего дела. Чтобы вы себе понимали, он первый приезжал на базу и последним откуда уезжал, то есть сидел на базе вплоть до вечера. Также я считаю, что он отошел от каких–то наших стандартных методик и развивается, прогрессирует и улучшает свою работу.
Конечно, были немного неудачные матчи, но все же можно сказать, что сборная хорошо провела немало поединков. Я считаю, что здесь Реброву нужно немного времени, поскольку сборная – это не клуб, здесь бывает немного больше проблем. В клубе ты видишь, какие футболисты у тебя есть, в каком они состоянии, а здесь все по–другому. Но опять же, Сергей Станиславович очень хороший тренер", - рассказал Петряк.
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