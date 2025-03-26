Петряк: Ребров – фанат своего дела, он развивается и прогрессирует

Бывший вингер сборной Украины Иван Петряк высказался о главном тренере команды Сергее Реброве, под руководством которого он в свое время играл в венгерском "Ференцвароше".

"В моем понимании Сергей Станиславович очень хороший тренер. Я играл под его руководством и лично видел, что Ребров – фанат своего дела. Чтобы вы себе понимали, он первый приезжал на базу и последним откуда уезжал, то есть сидел на базе вплоть до вечера. Также я считаю, что он отошел от каких–то наших стандартных методик и развивается, прогрессирует и улучшает свою работу.

Конечно, были немного неудачные матчи, но все же можно сказать, что сборная хорошо провела немало поединков. Я считаю, что здесь Реброву нужно немного времени, поскольку сборная – это не клуб, здесь бывает немного больше проблем. В клубе ты видишь, какие футболисты у тебя есть, в каком они состоянии, а здесь все по–другому. Но опять же, Сергей Станиславович очень хороший тренер", - рассказал Петряк.