  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Петряк: Ребров – фанат своего дела, он развивается и прогрессирует
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Петряк: Ребров – фанат своего дела, он развивается и прогрессирует

Национальная сборная Украины

Иван играл в Ференцвароше под руководством Реброва

Петряк: Ребров – фанат своего дела, он развивается и прогрессирует

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший вингер сборной Украины Иван Петряк высказался о главном тренере команды Сергее Реброве, под руководством которого он в свое время играл в венгерском "Ференцвароше".

"В моем понимании Сергей Станиславович очень хороший тренер. Я играл под его руководством и лично видел, что Ребров – фанат своего дела. Чтобы вы себе понимали, он первый приезжал на базу и последним откуда уезжал, то есть сидел на базе вплоть до вечера. Также я считаю, что он отошел от каких–то наших стандартных методик и развивается, прогрессирует и улучшает свою работу.

Конечно, были немного неудачные матчи, но все же можно сказать, что сборная хорошо провела немало поединков. Я считаю, что здесь Реброву нужно немного времени, поскольку сборная – это не клуб, здесь бывает немного больше проблем. В клубе ты видишь, какие футболисты у тебя есть, в каком они состоянии, а здесь все по–другому. Но опять же, Сергей Станиславович очень хороший тренер", - рассказал Петряк.

По теме
yellow-arrow
Петряк назвал своих самых любимых игроков в сборной Украины
yellow-arrow
"Мне очень нравится". Петряк высказался о выступлениях сборной Украины
yellow-arrow
Белик: Во втором голе Бельгии было домашнее судейство от арбитра. В Европе есть сборные, превосходящие нашу сборную
Сергей Ребров Украина Иван Петряк Ференцварош (Будапешт)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
100 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости