"Мы слышим критику", - тренер сборной Украины отреагировал на последние неудачи команды

Тренер вратарей сборной Украины Рустам Худжамов отреагировал на критику команды и тренерского штаба после поражения от Бельгии (3:1, 0:3) в плей-офф за право играть в дивизионе Лиги наций.

"Путь к мечте или цели не всегда прост и прям, как хотелось бы. Иногда он извилист, сложен, полон вызовов и неудач.

Мы слышим критику, чувствуем давление, понимаем ожидания. Но несмотря ни на что, мы будем работать, будем бороться, будем делать все, чтобы выполнить свою задачу", - написал Худжамов в Инстаграм.