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"Мы слышим критику", - тренер сборной Украины отреагировал на последние неудачи команды
Реакция тренера вратарей сборной Рустама Худжамова
instagram.com/rustam_khudzhamov
Тренер вратарей
"Путь к мечте или цели не всегда прост и прям, как хотелось бы. Иногда он извилист, сложен, полон вызовов и неудач.
Мы слышим критику, чувствуем давление, понимаем ожидания. Но несмотря ни на что, мы будем работать, будем бороться, будем делать все, чтобы выполнить свою задачу", - написал Худжамов в Инстаграм.
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