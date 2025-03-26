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"Мы слышим критику", - тренер сборной Украины отреагировал на последние неудачи команды

Национальная сборная Украины
Обновлено

Реакция тренера вратарей сборной Рустама Худжамова

"Мы слышим критику", - тренер сборной Украины отреагировал на последние неудачи команды

instagram.com/rustam_khudzhamov

Новина українською

Тренер вратарей сборной Украины Рустам Худжамов отреагировал на критику команды и тренерского штаба после поражения от Бельгии (3:1, 0:3) в плей-офф за право играть в дивизионе Лиги наций.

"Путь к мечте или цели не всегда прост и прям, как хотелось бы. Иногда он извилист, сложен, полон вызовов и неудач.

Мы слышим критику, чувствуем давление, понимаем ожидания. Но несмотря ни на что, мы будем работать, будем бороться, будем делать все, чтобы выполнить свою задачу", - написал Худжамов в Инстаграм.

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Украина Рустам Худжамов Бельгия
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Источник:
Інстаграм
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Matachorros (Chicago)
26.03.2025 в 19:28
Нифига ты не слышишь, и не планируешь. Будешь проигрывать и бабки до последнего доить...
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Комментарии 1
Matachorros (Chicago)
26.03.2025 в 19:28
Нифига ты не слышишь, и не планируешь. Будешь проигрывать и бабки до последнего доить...
Ответить
0
0

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