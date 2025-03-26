  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Григорчук порассуждал о возможной работе в сборной Украины и заявил, что верит в Реброва
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Григорчук порассуждал о возможной работе в сборной Украины и заявил, что верит в Реброва

Национальная сборная Украины
Обновлено

Раньше такое предложение не было б интересным

Григорчук порассуждал о возможной работе в сборной Украины и заявил, что верит в Реброва

instagram.com/fclnz

Новина українською

Главный тренер ЛНЗ Роман Григорчук ответил на вопрос, видит ли себя в будущем во главе сборной Украины и при этом отметил, что верит в успех команды при Сергее Реброве.

"Мы говорим об этом отвлеченно. Я очень верю в Реброва и желаю ему только лучшего, с ним сборная будет в порядке. Дай Бог, чтобы так было.

Работа в сборных? Лет пять тому назад я это себе даже не представлял. Ну, сборная, пять раз в год собралась. Что делать дальше? Где тонус, где жизнь, каждая тренировка – это движение.

А потом я так думаю, а как эту работу можно сделать, какой она должна быть в идеале? После этого (последние пять лет) я вижу себя в такой должности, потому что это действительно страшно интересная работа. Здесь есть огромный диапазон действий тренера, чтобы делать все лучше и лучше", – рассказал Григорчук.

Напомним, что сборная Украины не прошла в дивизион А Лиги наций, проиграв Бельгии по сумме двух стыковых поединков (3:1, 0:3).

По теме
yellow-arrow
"Мы слышим критику", - тренер сборной Украины отреагировал на последние неудачи команды
yellow-arrow
Петряк: Ребров – фанат своего дела, он развивается и прогрессирует
yellow-arrow
Петряк назвал своих самых любимых игроков в сборной Украины
Сергей Ребров Роман Григорчук Украина ЛНЗ (Черкассы)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ТРЕНДЕЦЬ
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
100 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости