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Григорчук порассуждал о возможной работе в сборной Украины и заявил, что верит в Реброва
Раньше такое предложение не было б интересным
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Главный тренер ЛНЗ Роман Григорчук ответил на вопрос, видит ли себя в будущем во главе
"Мы говорим об этом отвлеченно. Я очень верю в Реброва и желаю ему только лучшего, с ним сборная будет в порядке. Дай Бог, чтобы так было.
Работа в сборных? Лет пять тому назад я это себе даже не представлял. Ну, сборная, пять раз в год собралась. Что делать дальше? Где тонус, где жизнь, каждая тренировка – это движение.
А потом я так думаю, а как эту работу можно сделать, какой она должна быть в идеале? После этого (последние пять лет) я вижу себя в такой должности, потому что это действительно страшно интересная работа. Здесь есть огромный диапазон действий тренера, чтобы делать все лучше и лучше", – рассказал Григорчук.
Напомним, что сборная Украины не прошла в дивизион А Лиги наций, проиграв Бельгии по сумме двух стыковых поединков (3:1, 0:3).
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