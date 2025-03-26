Григорчук порассуждал о возможной работе в сборной Украины и заявил, что верит в Реброва

Главный тренер ЛНЗ Роман Григорчук ответил на вопрос, видит ли себя в будущем во главе сборной Украины и при этом отметил, что верит в успех команды при Сергее Реброве.

"Мы говорим об этом отвлеченно. Я очень верю в Реброва и желаю ему только лучшего, с ним сборная будет в порядке. Дай Бог, чтобы так было.

Работа в сборных? Лет пять тому назад я это себе даже не представлял. Ну, сборная, пять раз в год собралась. Что делать дальше? Где тонус, где жизнь, каждая тренировка – это движение.

А потом я так думаю, а как эту работу можно сделать, какой она должна быть в идеале? После этого (последние пять лет) я вижу себя в такой должности, потому что это действительно страшно интересная работа. Здесь есть огромный диапазон действий тренера, чтобы делать все лучше и лучше", – рассказал Григорчук.