"Невероятный момент в моей карьере", - Варан вспомнил памятный матч против Украины в отборе ЧМ-2014

Экс-игрок "Реала" и сборной Франции Рафаэль Варан вспомнил о памятном матче квалификации к ЧМ-2014 против Украины , когда французы проиграли 0:2 в Киеве, но затем выиграли 3:0 в Париже.

"Еще один невероятный момент, который я пережил в своей карьере - это ответный матч против Украины в квалификации ЧМ 2014. Там была невероятная атмосфера, хотя многие не верили, что мы можем пробиться в финальную часть.

Мы уступили Украине 0:2 и приехали на "Стад де Франс" на разминку. Весь стадион был заполнен во время нашей тренировки, я никогда не видел ничего подобного. То противостояние полностью изменило наше отношение с болельщиками. В тот момент не существовало никаких разногласий. Мы все понимали, что у нас есть один вариант – победить.

Это был именно тот матч, который изменил отношения между болельщиками и французской командой", – вспомнил Варан.