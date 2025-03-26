Трубин - о матчах с Бельгией: Хотелось помочь на поле, но каждый в команде вносит свой вклад

Голкипер сборной Украины Анатолий Трубин обратился к болельщикам после игр с Бельгией в Лиге наций, в которых "сине-желтые" по результатам двух матчей уступили (3:1, 0:3) и не смогли пробиться в дивизион A.

"Всегда в игре. Всегда часть команды. Этот сбор был непростым, результат не тот, на который рассчитывали.

Хотелось помочь на поле, но каждый в команде вносит свой вклад, и общий результат – это общая ответственность. Анализирую, работаю дальше и жду новых вызовов", – написал футболист в социальных сетях.