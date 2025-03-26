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Трубин - о матчах с Бельгией: Хотелось помочь на поле, но каждый в команде вносит свой вклад
Итог матчей с Бельгией от кипера сборной Украины
Фото: пресслужба УАФ
Голкипер
"Всегда в игре. Всегда часть команды. Этот сбор был непростым, результат не тот, на который рассчитывали.
Хотелось помочь на поле, но каждый в команде вносит свой вклад, и общий результат – это общая ответственность. Анализирую, работаю дальше и жду новых вызовов", – написал футболист в социальных сетях.
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