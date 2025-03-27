"Благодарен тренерскому штабу": Ярмолюк – о первом появлении в составе сине-желтых

Полузащитник "Брентфорда" Егор Ярмолюк прокомментировал дебют за сборную Украины.

"Счастлив дебютировать за национальную сборную Украины. Быть частью главной команды страны – это большая честь и еще большая ответственность! Благодарен тренерскому штабу за доверие, персоналу и товарищам по команде за поддержку".

"Благодарю Бога и наших отважных Воинов за возможность представлять родную страну на международной арене. Искренне благодарен каждому фанату за их веру и особую поддержку", – написал Ярмолюк в Instagram.

21-летний футболист дебютировал за сборную 20 марта. Он выходил на поле в обоих матчах с Бельгией.