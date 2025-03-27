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"Благодарен тренерскому штабу": Ярмолюк – о первом появлении в составе сине-желтых

Национальная сборная Украины
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Особенное событие в карьере футболиста

"Благодарен тренерскому штабу": Ярмолюк – о первом появлении в составе сине-желтых

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник "Брентфорда" Егор Ярмолюк прокомментировал дебют за сборную Украины.

"Счастлив дебютировать за национальную сборную Украины. Быть частью главной команды страны – это большая честь и еще большая ответственность! Благодарен тренерскому штабу за доверие, персоналу и товарищам по команде за поддержку".

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"Благодарю Бога и наших отважных Воинов за возможность представлять родную страну на международной арене. Искренне благодарен каждому фанату за их веру и особую поддержку", – написал Ярмолюк в Instagram.

21-летний футболист дебютировал за сборную 20 марта. Он выходил на поле в обоих матчах с Бельгией.

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Национальная сборная Украины Егор Ярмолюк
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Источник:
Єгор Ярмолюк
Опубликовал: Александр Симченко
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