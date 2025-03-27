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Экс-форвард Днепра – о поражении Украины: Больше всего неприятных вопросов тренерскому штабу. Еще один удар по имиджу нашего футбола

Национальная сборная Украины

Вопросы есть, но будут ли ответы?

Экс-форвард Днепра – о поражении Украины: Больше всего неприятных вопросов тренерскому штабу. Еще один удар по имиджу нашего футбола

Фото з відкритих джерел

Новина українською

Бывший нападающий "Вереса" и "Металлиста" Александр Паляница назвал виновных в поражении Украины в повторном матче раунда плей-офф Лиги наций.

"Самое неприятное, когда надежды не сбываются. После довольно неожиданной победы в Мурсии, казалось, украинская сборная заставит краснеть большинство экспертов, которые считали явным фаворитом оппонента. Для этого нужно было в Генке сыграть смело, с вдохновением, так, как во втором тайме в Испании.

Больше всего неприятных вопросов тренерскому штабу, который ошибся со стартовым составом, тактикой. С первых минут держать в обороне почти всех игроков – это не футбол. Согласен, по сравнению с Мурсией бельгийцы добавили в агрессии, но надо было быть готовыми к этому. Гости же своей пассивностью только способствовали доминированию хозяев”.

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"Есть и вопрос относительно физических кондиций наших игроков. Похоже, они банально не успели восстановиться. Поэтому и не хватало сил в единоборствах, при подстраховке, не говоря уже о выбегании из своей половины поля. На что может рассчитывать сборная, вообще считанные разы приближавшаяся к штрафной визави?

Провал в Генке — это еще один чувствительный удар по имиджу украинского футбола, хотя казалось, что все в наших руках”, – приводит слова Паляницы Спорт.ua.

Александр Витальевич дважды появлялся на поле в составе "сине-желтых".

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Национальная сборная Украины Александр Паляница
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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Александр Симченко
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