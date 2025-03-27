Экс-форвард Днепра – о поражении Украины: Больше всего неприятных вопросов тренерскому штабу. Еще один удар по имиджу нашего футбола

Бывший нападающий "Вереса" и "Металлиста" Александр Паляница назвал виновных в поражении Украины в повторном матче раунда плей-офф Лиги наций.

"Самое неприятное, когда надежды не сбываются. После довольно неожиданной победы в Мурсии, казалось, украинская сборная заставит краснеть большинство экспертов, которые считали явным фаворитом оппонента. Для этого нужно было в Генке сыграть смело, с вдохновением, так, как во втором тайме в Испании.

Больше всего неприятных вопросов тренерскому штабу, который ошибся со стартовым составом, тактикой. С первых минут держать в обороне почти всех игроков – это не футбол. Согласен, по сравнению с Мурсией бельгийцы добавили в агрессии, но надо было быть готовыми к этому. Гости же своей пассивностью только способствовали доминированию хозяев”.