Федорчук: Лучше не выходить в элиту Лиги наций, чем выйти и позориться. Не забываем, что мы могли оказаться в третьем дивизионе

Тренер Олег Федорчук оценил игру сборной Украины в проигранном Бельгии плей-офф Лиги наций.

"Ребров решил изо всех сил удержать преимущество в два гола, выставив на игру 5 защитников. А после матча сделал очень странное заявление, мол, результаты в турнире Лиги наций не были очень важными. Если же матч неважен, то зачем выбрал сугубо защитный футбол со схемой 5-4-1?

Почему отказался от атаки? Вопросов больше, чем ответов. Украина очень неплохо сыграла два предыдущих матча с Бельгией на Евро и Лиге наций. Почему же нельзя было так же свободно и непринужденно действовать и в третьем поединке?"