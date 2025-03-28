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Федорчук: Лучше не выходить в элиту Лиги наций, чем выйти и позориться. Не забываем, что мы могли оказаться в третьем дивизионе

Национальная сборная Украины
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Лучше синица в руках…

Федорчук: Лучше не выходить в элиту Лиги наций, чем выйти и позориться. Не забываем, что мы могли оказаться в третьем дивизионе

Фото з відкритих джерел

Новина українською

Тренер Олег Федорчук оценил игру сборной Украины в проигранном Бельгии плей-офф Лиги наций.

"Ребров решил изо всех сил удержать преимущество в два гола, выставив на игру 5 защитников. А после матча сделал очень странное заявление, мол, результаты в турнире Лиги наций не были очень важными. Если же матч неважен, то зачем выбрал сугубо защитный футбол со схемой 5-4-1?

Почему отказался от атаки? Вопросов больше, чем ответов. Украина очень неплохо сыграла два предыдущих матча с Бельгией на Евро и Лиге наций. Почему же нельзя было так же свободно и непринужденно действовать и в третьем поединке?"

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"Иван Калюжный был истощен после первой игры и тренерский штаб должен был это заметить. В Генке он казался уставшим. Не лучшим образом сыграли Ярмолюк и Судаков. Также непонятно, почему с первых минут не выпустили Довбика, он неплохо действовал после того, как вышел на замену.

Лучше не выходить в элиту, чем выйти и позориться. Это все равно, что ученика-троечника отправить учиться в университет. В конце концов, не забываем, что мы вообще могли оказаться в третьем по силе дивизионе, потому что были в шаге от вылета”, – сказал Федорчук.

В июне сборная сыграет два спарринга.

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Олег Федорчук Национальная сборная Украины
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Источник:
Експрес
Опубликовал: Александр Симченко
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