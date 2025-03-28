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Гецко - о матче с Бельгией: Шокирует не то, что наши проиграли, а то, как они играли
Это поражение Реброву будут вспоминать еще долго
Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший нападающий
"Это было футбольное издевательство. Шокирует не то, что наши проиграли, а то, как они играли. За два тайма "сине-желтые" смогли нанести лишь один удар в створ ворот. И это в решающем поединке, когда на кону – путевка в элитный дивизион!
Есть немало претензий как к игрокам, так и к тренерскому штабу. Не понимаю, почему Ребров сделал так много замен", - сказал Гецко.
Напомним, что после поражения от Бельгии (3:1, 0:3)сборная Украины осталась в дивизионе B Лиги наций.
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