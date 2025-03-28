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Гецко - о матче с Бельгией: Шокирует не то, что наши проиграли, а то, как они играли

Национальная сборная Украины
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Это поражение Реброву будут вспоминать еще долго

Гецко - о матче с Бельгией: Шокирует не то, что наши проиграли, а то, как они играли

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший нападающий сборной Украины Иван Гецко высказался относительно матча нашей команды в плей-офф Лиге наций с Бельгией (0:3).

"Это было футбольное издевательство. Шокирует не то, что наши проиграли, а то, как они играли. За два тайма "сине-желтые" смогли нанести лишь один удар в створ ворот. И это в решающем поединке, когда на кону – путевка в элитный дивизион!

Есть немало претензий как к игрокам, так и к тренерскому штабу. Не понимаю, почему Ребров сделал так много замен", - сказал Гецко.

Напомним, что после поражения от Бельгии (3:1, 0:3)сборная Украины осталась в дивизионе B Лиги наций.

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Украина Бельгия Иван Гецко
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Источник:
Експрес
Опубликовал: Михаил Черныш
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