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Бондарь: Защитники сборной Украины вполне нормально сыграли в Генке
Валерий Бондарь - о неудаче с Бельгией
Скриншот: канал УАФ на YouTube
Защитник "Шахтера" и сборной Украины Валерий Бондарь подвел итоги двухматчевого противостояния с Бельгией в плей-офф Лиги наций.
— Ты только недавно вернулся из расположения национальной сборной Украины. Тяжело было переключиться на матчи внутреннего чемпионата?
— Всегда хочешь возвращаться со сборной в клуб с хорошим настроением, но не всегда так получается. Мы не смогли победить Бельгию по сумме двух матчей и порадовать наших болельщиков. Очень жаль, но жизнь на этом не заканчивается. Мы продолжаем работать дальше. У нас есть клубные задания, сейчас они очень трудные. Но мы постараемся порадовать наших болельщиков.
— В игре сборных Украины и Бельгии в Генке, ты мог выйти в старте, вместе с Матвиенко и Забарным в центре защиты?
— Мог, но таково решение главного тренера Сергея Реброва. Я вполне мог сыграть в схеме с тремя центральными защитниками. Если бы нужно было сыграть в пять защитников – всегда готов выполнить указание нашего тренера. И все же я скажу, что наши защитники вполне нормально сыграли в Генке. Все справлялись до поры до времени. А ошибки у всех бывают. Сваток вполне неплохо справился со своим заданием, - сказал Бондарь.
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