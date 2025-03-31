Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Журналист назвал зарплату Реброва на посту главного тренера Украины
Выходит больше 100 тысяч евро в месяц
uaf.ua
Украинский журналист Игорь Бурбас озвучил размер зарплаты главного тренера
Как заявляет источник, специалист зарабатывает более 100 тысяч евро в месяц.
"У Реброва бетинговый спонсор (компания VBET Ukraine, – прим.), использующий его имиджевые права и берущий на себя часть, насколько я понимаю, его зарплаты. Платит 93 тысяч евро в месяц, а другую часть, я так понимаю, где-то тридцаточку или сколько, доплачивает УАФ.
То есть, львиную долю зарплаты тренеру платит спонсор, что разгружает бюджет УАФ", – сказал Бурбас.
Популярное сейчас
- "Я буду рад". Экс-игрок Динамо поддержал возвращение России в международный футбол
- Шахтер заплатил Ворскле за досрочное возвращение своего игрока
- Воспитанник Динамо прибыл на просмотр в Черноморец
- Звезда сборной Украины отреагировал на дроновую атаку России
- Романтика вне поля: спортивный директор Боруссии встречается с девушкой, младше его на 14 лет
- Бывшая звезда сборной Франции пожертвовал 20-летним браком ради бразильской красавицы
Комментарии 1