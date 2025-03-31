Журналист назвал зарплату Реброва на посту главного тренера Украины

Украинский журналист Игорь Бурбас озвучил размер зарплаты главного тренера национальной сборной Украины Сергея Реброва.

Как заявляет источник, специалист зарабатывает более 100 тысяч евро в месяц.

"У Реброва бетинговый спонсор (компания VBET Ukraine, – прим.), использующий его имиджевые права и берущий на себя часть, насколько я понимаю, его зарплаты. Платит 93 тысяч евро в месяц, а другую часть, я так понимаю, где-то тридцаточку или сколько, доплачивает УАФ.

То есть, львиную долю зарплаты тренеру платит спонсор, что разгружает бюджет УАФ", – сказал Бурбас.