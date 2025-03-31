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Журналист назвал зарплату Реброва на посту главного тренера Украины

Национальная сборная Украины
Обновлено

Выходит больше 100 тысяч евро в месяц

Журналист назвал зарплату Реброва на посту главного тренера Украины

uaf.ua

Новина українською

Украинский журналист Игорь Бурбас озвучил размер зарплаты главного тренера национальной сборной Украины Сергея Реброва.

Как заявляет источник, специалист зарабатывает более 100 тысяч евро в месяц.

"У Реброва бетинговый спонсор (компания VBET Ukraine, – прим.), использующий его имиджевые права и берущий на себя часть, насколько я понимаю, его зарплаты. Платит 93 тысяч евро в месяц, а другую часть, я так понимаю, где-то тридцаточку или сколько, доплачивает УАФ.

То есть, львиную долю зарплаты тренеру платит спонсор, что разгружает бюджет УАФ", – сказал Бурбас.

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Сергей Ребров Украина УАФ
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Источник:
BurBuzz
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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oda1979 (Запорожье)
31.03.2025 в 22:17
Что скажет Трамп…
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Комментарии 1
oda1979 (Запорожье)
31.03.2025 в 22:17
Что скажет Трамп…
Ответить
0
0

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