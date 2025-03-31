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Агент Педриньо заявил, что УАФ хочет натурализовать игрока
Но сам футболист сомневается
Фото: ФК Шахтар Донецьк
УАФ хочет натурализовать 26-летнего вингера "
"Они хотят этого больше всего, но мы сомневаемся.
Проблема в том, что если его натурализуют и он сыграет за Украину, он не сможет сыграть за другую национальную сборную. Но он слишком молод, чтобы принимать такие радикальные решения.
К этому вопросу нужно подходить аккуратно, потому что в футболе все меняется очень быстро. То, что кажется невозможным сегодня, завтра становится реальностью", — цитирует агента A Bola со ссылкой на No Ataque.
Напомним, что впервые информация о возможной натурализации Педриньо появилась в украинских СМИ примерно год назад, но УАФ тогда все опровергала.
В текущем сезоне вингер провел за "Шахтер" 22 матча, в которых забил 1 гол и отдал 4 результативных передачи.
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