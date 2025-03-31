Агент Педриньо заявил, что УАФ хочет натурализовать игрока

УАФ хочет натурализовать 26-летнего вингера " Шахтера " Педриньо. Во всяком случае, об этом заявляет агент игрока Уилл Данташ.

"Они хотят этого больше всего, но мы сомневаемся.

Проблема в том, что если его натурализуют и он сыграет за Украину, он не сможет сыграть за другую национальную сборную. Но он слишком молод, чтобы принимать такие радикальные решения.

К этому вопросу нужно подходить аккуратно, потому что в футболе все меняется очень быстро. То, что кажется невозможным сегодня, завтра становится реальностью", — цитирует агента A Bola со ссылкой на No Ataque.