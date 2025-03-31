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Агент Педриньо заявил, что УАФ хочет натурализовать игрока

Национальная сборная Украины

Но сам футболист сомневается

Агент Педриньо заявил, что УАФ хочет натурализовать игрока

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

УАФ хочет натурализовать 26-летнего вингера "Шахтера" Педриньо. Во всяком случае, об этом заявляет агент игрока Уилл Данташ.

"Они хотят этого больше всего, но мы сомневаемся.

Проблема в том, что если его натурализуют и он сыграет за Украину, он не сможет сыграть за другую национальную сборную. Но он слишком молод, чтобы принимать такие радикальные решения.

К этому вопросу нужно подходить аккуратно, потому что в футболе все меняется очень быстро. То, что кажется невозможным сегодня, завтра становится реальностью", — цитирует агента A Bola со ссылкой на No Ataque.

Напомним, что впервые информация о возможной натурализации Педриньо появилась в украинских СМИ примерно год назад, но УАФ тогда все опровергала.

В текущем сезоне вингер провел за "Шахтер" 22 матча, в которых забил 1 гол и отдал 4 результативных передачи.

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Источник:
A Bola
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Romerik (YNWA)
31.03.2025 в 23:41
камон, 26 років, який молодий? І яка бразилія, він туди ніколи не потрапить. Тут питання, в чому він сильніше зараз навіть за наших гравців атаки. Хіба лише конкуренціяю Він майже ніякої різниці не робить. Зрозуміло, що це треба шахті найперше для ліміту, але риторика агента про сумніви, що він більше після набуття громадянства не зможе за бразіків грати - смішно
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Комментарии 1
Romerik (YNWA)
31.03.2025 в 23:41
камон, 26 років, який молодий? І яка бразилія, він туди ніколи не потрапить. Тут питання, в чому він сильніше зараз навіть за наших гравців атаки. Хіба лише конкуренціяю Він майже ніякої різниці не робить. Зрозуміло, що це треба шахті найперше для ліміту, але риторика агента про сумніви, що він більше після набуття громадянства не зможе за бразіків грати - смішно
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