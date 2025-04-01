Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Дулуб привел примеры игроков, которые могут заменить Мудрика в сборной
Выбор есть
Фото: ЛНЗ
Олег Дулуб назвал футболистов, которые могут стать альтернативой Михаилу Мудрику в составе "сине-желтых".
"В Украине достаточно квалифицированных вингеров, тот же Зубков, Назаренко. В первом матче против Бельгии Гуцуляк сыграл очень качественно, накрыл соперника в момент приема и безупречно выполнил. Эта игра показала, как отдельные футболисты могут переламывать ход матча", – отметил Дулуб в интервью "Украинскому футболу".
-
Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Напомним, что в начале февраля белорусский тренер возглавил тренерский штаб детско-юношеской футбольной школы ФК "Львов". Специалист возглавлял взрослую команду клуба с сентября 2021 по март 2023-го.
Популярное сейчас
- Верес предлагал Ингульцу оплатить проживание и питание в Ровно, но Поворознюк захотел еще и оплату билетов на поезд
- Рукоприкладство со стороны тренеров. Всплыла новая информация, почему Степанов отказался приезжать в сборную Украины
- Нападающий Милана нашел любовь в видеоигре Call of Duty
- Агент Педриньо заявил, что УАФ хочет натурализовать игрока
- Борьба за наследство и опеку: звездный футболист рискует потерять дом и права на детей
- Бывшая звезда сборной Франции пожертвовал 20-летним браком ради бразильской красавицы