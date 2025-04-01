Дулуб привел примеры игроков, которые могут заменить Мудрика в сборной

Олег Дулуб назвал футболистов, которые могут стать альтернативой Михаилу Мудрику в составе "сине-желтых".

"В Украине достаточно квалифицированных вингеров, тот же Зубков, Назаренко. В первом матче против Бельгии Гуцуляк сыграл очень качественно, накрыл соперника в момент приема и безупречно выполнил. Эта игра показала, как отдельные футболисты могут переламывать ход матча", – отметил Дулуб в интервью "Украинскому футболу".

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Напомним, что в начале февраля белорусский тренер возглавил тренерский штаб детско-юношеской футбольной школы ФК "Львов". Специалист возглавлял взрослую команду клуба с сентября 2021 по март 2023-го.