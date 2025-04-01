"Ребров должен доработать отбор на ЧМ". Хацкевич поддержал тренера сборной Украины

Бывший игрок и наставник "Динамо" Александр Хацкевич прокомментировал критику в адрес главного тренера сборной Украины Сергея Реброва после поражения от Бельгии в плей-офф Лиги наций (3:4 по сумме двух матчей).

"Сергей Станиславович сказал, что те задачи, которые стояли перед командой в Лиге наций, - выполнены. Давайте вспомним, что команда стояла на вылет из группы В, все решилось только в последнем туре, а тут еще появилась возможность пробиться в элитный дивизион. Конечно, второй матч с Бельгией точно не пойдет в зачет команде и Реброву. Но из каждой игры надо делать правильные выводы и двигаться вперед.

Возможно, высказывание Сергея Станиславовича о том, что он считает Лигу наций товарищеским турниром, добавило негатива. Основная задача сборной Украины сегодня - выход на чемпионат мира. Это было задекларировано не только Ребровым, но и Шевченко.

Я тоже один из тех, кто недоволен игрой сборной, а результат так вообще - ужас. Но Ребров должен доработать отборочный цикл до конца, ведь перед ним стоит задача выхода на Мундиаль, а не Лига наций", - сказал Хацкевич.