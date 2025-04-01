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"Ребров должен доработать отбор на ЧМ". Хацкевич поддержал тренера сборной Украины

Национальная сборная Украины

Хацкевич прокомментировал критику в адрес Реброва

"Ребров должен доработать отбор на ЧМ". Хацкевич поддержал тренера сборной Украины

Фото: УАФ/ Автор - Дан Балашов

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Бывший игрок и наставник "Динамо" Александр Хацкевич прокомментировал критику в адрес главного тренера сборной Украины Сергея Реброва после поражения от Бельгии в плей-офф Лиги наций (3:4 по сумме двух матчей).

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"Сергей Станиславович сказал, что те задачи, которые стояли перед командой в Лиге наций, - выполнены. Давайте вспомним, что команда стояла на вылет из группы В, все решилось только в последнем туре, а тут еще появилась возможность пробиться в элитный дивизион. Конечно, второй матч с Бельгией точно не пойдет в зачет команде и Реброву. Но из каждой игры надо делать правильные выводы и двигаться вперед.

Возможно, высказывание Сергея Станиславовича о том, что он считает Лигу наций товарищеским турниром, добавило негатива. Основная задача сборной Украины сегодня - выход на чемпионат мира. Это было задекларировано не только Ребровым, но и Шевченко.

Я тоже один из тех, кто недоволен игрой сборной, а результат так вообще - ужас. Но Ребров должен доработать отборочный цикл до конца, ведь перед ним стоит задача выхода на Мундиаль, а не Лига наций", - сказал Хацкевич.

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Сергей Ребров Украина Национальная сборная Украины Александр Хацкевич
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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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