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Стала известна реакция УАФ по поводу натурализации бразильца Шахтера

Национальная сборная Украины

Позиция не изменилась

Стала известна реакция УАФ по поводу натурализации бразильца Шахтера

shakhtar.com

Новина українською

Источники, приближенные к сборной и УАФ, отреагировали на информацию о возможной натурализации 26-летнего бразильского вингера "Шахтера" Педриньо.

"Еще в июле прошлого года мы опровергали эту информацию, и ничего нового с тех пор не произошло", - сообщили источники, приближенные к УАФ.

Напомним, что впервые информация о возможной натурализации Педриньо появилась в украинских СМИ примерно год назад, но УАФ тогда все тоже опровергала.

В текущем сезоне вингер провел за "Шахтер" 22 матча, в которых забил 1 гол и отдал 4 результативных передачи. В активе Педриньо 3 гола в 14 поединках за сборную Бразилии U-23.

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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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