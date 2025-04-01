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Стала известна реакция УАФ по поводу натурализации бразильца Шахтера
Позиция не изменилась
shakhtar.com
Источники, приближенные к сборной и УАФ, отреагировали на информацию о возможной натурализации 26-летнего бразильского вингера "Шахтера" Педриньо.
"Еще в июле прошлого года мы опровергали эту информацию, и ничего нового с тех пор не произошло", - сообщили источники, приближенные к УАФ.
Напомним, что впервые информация о возможной натурализации Педриньо появилась в украинских СМИ примерно год назад, но УАФ тогда все тоже опровергала.
В текущем сезоне вингер провел за "Шахтер" 22 матча, в которых забил 1 гол и отдал 4 результативных передачи. В активе Педриньо 3 гола в 14 поединках за сборную Бразилии U-23.
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