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"Нас просто поставили на место", - украинский тренер высказался против увольнения Реброва
Оказалось, что Бельгия "не слабенькая"
Фото: УАФ/ Автор - Дана Балашова
Известный украинский тренер Владимир Шаран по итогам матчей Лиги наций с Бельгией (3:1, 0:3) высказал мнение, что не стоит увольнять главного тренера
"Я считаю, что на данном этапе нет смысла менять тренера. Никто не ожидал, что мы обыграем Бельгию в первом матче, особенно после первого тайма. После этой игры все начали говорить, какие мы сильные, а Бельгия слабенькая. А оказалось, что не слабенькая, они просто нас недооценили в первом матче, а на второй собрались.
Конечно, со стороны нашей команды это был провальный матч. Нам в плей-офф всегда не везет, так мы оправдание ищем, что играем на третий день и сил не хватило. Но почему Германии, Португалии, Бельгии и Франции сил всегда хватает. Бельгия нас просто поставила на место и справедливо победила", – сказал Шаран.
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