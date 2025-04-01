  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. "Нас просто поставили на место", - украинский тренер высказался против увольнения Реброва
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Нас просто поставили на место", - украинский тренер высказался против увольнения Реброва

Национальная сборная Украины

Оказалось, что Бельгия "не слабенькая"

"Нас просто поставили на место", - украинский тренер высказался против увольнения Реброва

Фото: УАФ/ Автор - Дана Балашова

Новина українською

Известный украинский тренер Владимир Шаран по итогам матчей Лиги наций с Бельгией (3:1, 0:3) высказал мнение, что не стоит увольнять главного тренера сборной Украины Сергея Реброва.

"Я считаю, что на данном этапе нет смысла менять тренера. Никто не ожидал, что мы обыграем Бельгию в первом матче, особенно после первого тайма. После этой игры все начали говорить, какие мы сильные, а Бельгия слабенькая. А оказалось, что не слабенькая, они просто нас недооценили в первом матче, а на второй собрались.

Конечно, со стороны нашей команды это был провальный матч. Нам в плей-офф всегда не везет, так мы оправдание ищем, что играем на третий день и сил не хватило. Но почему Германии, Португалии, Бельгии и Франции сил всегда хватает. Бельгия нас просто поставила на место и справедливо победила", – сказал Шаран.

По теме
yellow-arrow
Ващук: Мы не знаем, что происходит в сборной. Возможно, Реброву тяжелее работать, чем прошлым наставникам
yellow-arrow
Цыганык: Считаю, что если ты тренер сборной Украины, то на время своего тренерства ты должен жить в Украине
yellow-arrow
Стала известна реакция УАФ по поводу натурализации бразильца Шахтера
Сергей Ребров Украина Владимир Шаран Бельгия
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Український футбол
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лекарь (село Дарниця)
01.04.2025 в 19:34
+
Ответить
0
1
Вернуться к новостям
Комментарии 1
Лекарь (село Дарниця)
01.04.2025 в 19:34
+
Ответить
0
1

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости