Ващук: Мы не знаем, что происходит в сборной. Возможно, Реброву тяжелее работать, чем прошлым наставникам

Бывший защитник "Динамо" и сборной Украины Владислав Ващук поделился мнением о работе Сергея Реброва во главе национальной команды.

"Конечно, результат не тот, который хотелось бы увидеть. Однако видно, что игра футболистов полностью изменилась, они совсем по-другому двигаются на поле. Это не та сборная, которую мы видели в первые дни Реброва.

Если тренер дает результат, то очевидно, что он является лучшим вариантом для национальной команды. Нельзя сравнивать нынешнего наставника с предыдущими, с Андреем Шевченко, например.

Это совсем другой тренер, совсем другой футбол. Мы не знаем, что происходит внутри сборной. Возможно, Реброву тяжелее работать, чем прошлым наставникам. Это нельзя сравнивать", – сказал Ващук.