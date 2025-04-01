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Ващук: Мы не знаем, что происходит в сборной. Возможно, Реброву тяжелее работать, чем прошлым наставникам
Сборная Украины - наша вечная больная тема
Фото: Олександрія
Бывший защитник "Динамо" и сборной Украины Владислав Ващук поделился мнением о работе Сергея Реброва во главе национальной команды.
"Конечно, результат не тот, который хотелось бы увидеть. Однако видно, что игра футболистов полностью изменилась, они совсем по-другому двигаются на поле. Это не та сборная, которую мы видели в первые дни Реброва.
Если тренер дает результат, то очевидно, что он является лучшим вариантом для национальной команды. Нельзя сравнивать нынешнего наставника с предыдущими, с Андреем Шевченко, например.
Это совсем другой тренер, совсем другой футбол. Мы не знаем, что происходит внутри сборной. Возможно, Реброву тяжелее работать, чем прошлым наставникам. Это нельзя сравнивать", – сказал Ващук.
Напомним, что Ващук, который является воспитанником "Динамо", за первую команду выступал в 1993 — 2003 и 2005 — 2008 годах. Также Владислав провел 63 матча за национальную сборную Украины.
Сейчас Ващук – старший офицер отделения реабилитации медицинского центра Нацгвардии.
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