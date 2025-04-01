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Цыганык: Считаю, что если ты тренер сборной Украины, то на время своего тренерства ты должен жить в Украине
Журналист резко раскритиковал Сергея Реброва и Андрея Шевченко
Фото: УАФ/ Автор - Андрій Ющак
Украинский комментатор и журналист Игорь Цыганык раскритиковал президента УАФ Андрея Шевченко и главного тренера
"Один из главных вопросов, до которого я долго дозревал.
Я считаю, что если ты тренер сборной Украины, то на время своего тренерства ты должен жить в Украине, чтобы чувствовать футбол, футболистов, которые тут есть, чтобы чувствовать настроения людей, который тут есть. Чтобы больше коммуницировать и быть лицом того футбола, который мы пытаемся сохранить.
Встречаться с детским тренерами, простыми людьми, с представителями клубов Первой, Второй лиги, а не только грандов.
Это касается и Сергея Реброва и Андрея Шевченко. Потому что вы люди, которые ассоциируются с украинским футболом.
В наше время, во время вашего президентства и тренерства нужно быть ближе к людям, которые несмотря ни на что болеют за нашу сборную", - сказал Цыганык.
Напомним, что ранее была информация, что семья Сергея Реброва живет в Испании, и поэтому тренер там проводит большую часть времени.
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