Цыганык: Считаю, что если ты тренер сборной Украины, то на время своего тренерства ты должен жить в Украине

Украинский комментатор и журналист Игорь Цыганык раскритиковал президента УАФ Андрея Шевченко и главного тренера сборной Украины Сергея Реброва, заявив, что те не постоянно живут в Украине.

"Один из главных вопросов, до которого я долго дозревал.

Я считаю, что если ты тренер сборной Украины, то на время своего тренерства ты должен жить в Украине, чтобы чувствовать футбол, футболистов, которые тут есть, чтобы чувствовать настроения людей, который тут есть. Чтобы больше коммуницировать и быть лицом того футбола, который мы пытаемся сохранить.

Встречаться с детским тренерами, простыми людьми, с представителями клубов Первой, Второй лиги, а не только грандов.

Это касается и Сергея Реброва и Андрея Шевченко. Потому что вы люди, которые ассоциируются с украинским футболом.

В наше время, во время вашего президентства и тренерства нужно быть ближе к людям, которые несмотря ни на что болеют за нашу сборную", - сказал Цыганык.