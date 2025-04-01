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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Цыганык: Считаю, что если ты тренер сборной Украины, то на время своего тренерства ты должен жить в Украине

Национальная сборная Украины

Журналист резко раскритиковал Сергея Реброва и Андрея Шевченко

Цыганык: Считаю, что если ты тренер сборной Украины, то на время своего тренерства ты должен жить в Украине

Фото: УАФ/ Автор - Андрій Ющак

Новина українською

Украинский комментатор и журналист Игорь Цыганык раскритиковал президента УАФ Андрея Шевченко и главного тренера сборной Украины Сергея Реброва, заявив, что те не постоянно живут в Украине.

"Один из главных вопросов, до которого я долго дозревал.

Я считаю, что если ты тренер сборной Украины, то на время своего тренерства ты должен жить в Украине, чтобы чувствовать футбол, футболистов, которые тут есть, чтобы чувствовать настроения людей, который тут есть. Чтобы больше коммуницировать и быть лицом того футбола, который мы пытаемся сохранить.

Встречаться с детским тренерами, простыми людьми, с представителями клубов Первой, Второй лиги, а не только грандов.

Это касается и Сергея Реброва и Андрея Шевченко. Потому что вы люди, которые ассоциируются с украинским футболом.

В наше время, во время вашего президентства и тренерства нужно быть ближе к людям, которые несмотря ни на что болеют за нашу сборную", - сказал Цыганык.

Напомним, что ранее была информация, что семья Сергея Реброва живет в Испании, и поэтому тренер там проводит большую часть времени.

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Андрей Шевченко Сергей Ребров Украина Игорь Цыганык
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Источник:
Ігор Циганик
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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MaximSK (Киев)
01.04.2025 в 19:48
Ребров один из самых слабых тренеров сборной за последние 20 лет, потому что не видно никакой тренерской работы, как будто игроки собираются за несколько часов до матча, он объявляет состав, а игроки уже сами разбираются как и где играть. Никогда не признает своих ошибок, в случае поражений сваливает всю вину на игроков. И для меня стало неожиданностью что ЛН он считает за товарищеский турнир, я видел как за плохие результаты в этом турнире увольняли тренеров других сборных, его надо играть как официальный матч, тогда будет и результат в отборе на ЧМ или Евро.
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Комментарии 2
MaximSK (Киев)
01.04.2025 в 19:48
Ребров один из самых слабых тренеров сборной за последние 20 лет, потому что не видно никакой тренерской работы, как будто игроки собираются за несколько часов до матча, он объявляет состав, а игроки уже сами разбираются как и где играть. Никогда не признает своих ошибок, в случае поражений сваливает всю вину на игроков. И для меня стало неожиданностью что ЛН он считает за товарищеский турнир, я видел как за плохие результаты в этом турнире увольняли тренеров других сборных, его надо играть как официальный матч, тогда будет и результат в отборе на ЧМ или Евро.
Ответить
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Kondor (Веселе)
01.04.2025 в 18:55
Не люблю Циганика,але тут я на 100% згоден з ним
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