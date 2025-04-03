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ФИФА обновила рейтинг мужских национальных сборных. На каком месте Украина?
Держимся
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ФИФА 3 апреля обновила рейтинг мужских национальных сборных.
Сборная Украины осталась на 25-м месте. Выше расположились Эквадор, Южная Корея и Австрия. Ниже – Австралия, Турция и Швеция.
Заметим, последние две команды обменялись местами. Турция поднялась на 27-ю позицию, Швеция – 28-я.
Лидер рейтинга – сборная Аргентины. На второе место поднялась Испания. Франция потеряла одну позицию и размещается на третьем месте.
Сборная Англии и Бразилии занимают 4-е и 5-е место соответственно.
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Исландия, с которой Украина встретится в группе отбора к ЧМ-2026, потеряла 4 позиции и занимает 74-е место. Азербайджан также понизился на две позиции и стал 119-м.
Следующее обновление рейтинга ФИФА будет 10 июля 2025 года.
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