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"Нужен подход": Насонов высказал мнение, почему Буяльский не закрепился в сборной

Национальная сборная Украины
Обновлено

Стабильное место в основе киевлян – еще не гарантия игры в составе сине-желтых

"Нужен подход": Насонов высказал мнение, почему Буяльский не закрепился в сборной

Фото: ФК ЛНЗ

Новина українською

Украинский защитник Александр Насонов поделился своим мнением о том, почему многолетнему лидеру киевского "Динамо" Виталию Буяльскому так и не удалось реализоваться в сборных.

"К Буе нужен подход. Он – скромный парень. Возможно, если бы тренер доверял ему в сборной, то он бы и раскрылся. В "Динамо" он капитан и оправдывает это звание. Буяльский – на год моложе меня. Помню, как он впервые приехал в сборную".

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"Я его раньше даже никогда не видел, а он вышел на замену против чехов – одному между, второго обыграл и отдал передачу. Думаю: "Вот чудачок!". Сразу была видна техника и его способность отдать тоненькую передачку. Это он умеет", – приводит слова Насонова "Украинский футбол".

Александр в прошлом сезоне выступал в ЛНЗ (17 матчей).

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Александр Насонов Виталий Буяльский
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Источник:
UkrFootball
Опубликовал: Александр Симченко
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