"Нужен подход": Насонов высказал мнение, почему Буяльский не закрепился в сборной

Украинский защитник Александр Насонов поделился своим мнением о том, почему многолетнему лидеру киевского "Динамо" Виталию Буяльскому так и не удалось реализоваться в сборных.

"К Буе нужен подход. Он – скромный парень. Возможно, если бы тренер доверял ему в сборной, то он бы и раскрылся. В "Динамо" он капитан и оправдывает это звание. Буяльский – на год моложе меня. Помню, как он впервые приехал в сборную".

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

"Я его раньше даже никогда не видел, а он вышел на замену против чехов – одному между, второго обыграл и отдал передачу. Думаю: "Вот чудачок!". Сразу была видна техника и его способность отдать тоненькую передачку. Это он умеет", – приводит слова Насонова "Украинский футбол".

Александр в прошлом сезоне выступал в ЛНЗ (17 матчей).