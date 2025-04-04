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"Думаю, он понимает это". Степаненко сказал все, что думает о Реброве

Национальная сборная Украины

По словам Тараса, тренер должен уметь выдерживать критику

"Думаю, он понимает это". Степаненко сказал все, что думает о Реброве

Дан Балашов - УАФ

Новина українською

Полузащитник "Эюпспора" и сборной Украины Тарас Степаненко ответил на вопрос относительно давления на главного тренера национальной команды Сергея Реброва.

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"Ребров был классным футболистом, игравшим в хороших командах, где прессинг со стороны болельщиков был тоже не маленьким. Как тренер, он не первый год уже сборную тренирует. Также мы, кто участвовал в матче с Румынией (0:3 на Евро-2024, – ред.), пережили давление.

Это тяжело, много критики, но это тренерская судьба. Если ты не можешь выносить прессинг, не можешь отвергать негатив и видеть что-то конструктивное и позитивное, то ты не сможешь дальше работать тренером. Думаю, что Станиславович понимает это.

Думаю, его работу будут оценивать по итогам игры в отборе на ЧМ-2026. Если пройдем туда, это будет большим успехом и никто ничего не скажет. Если нет, то будет тяжело", – отметил Степаненко.

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Тарас Степаненко Сергей Ребров Украина сборная Украины по футболу Эюпспор (Турция)
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Источник:
BurBuzz
Опубликовал: Алина Ерофеева
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