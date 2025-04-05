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"Он туда приехал не просто": Степаненко – о вызове Ярмоленко в сборную

Национальная сборная Украины
Обновлено

Тарас убежден, что Андрей заслужил

"Он туда приехал не просто": Степаненко – о вызове Ярмоленко в сборную

УАФ

Новина українською

Бывший игрок донецкого "Шахтера" Тарас Степаненко, который сейчас выступает в турецком "Эюпспоре", прокомментировал возвращение в сборную Украины полузащитника киевского "Динамо" Андрея Ярмоленко.

"Андрюха играет в "Динамо" все матчи, он сейчас лидер команды, помогает ей бороться за чемпионство. Поэтому он заслуживал этого вызова в сборную Украины. Он туда приехал не просто как Андрей Ярмоленко – он приехал как футболист, который этого заслужил", – сказал Степаненко в эфире YouTube-канала Игоря Бурбаса.

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Напомним, Ярмоленко попал в заявку на мартовские матчи сборной Украины в плей-офф Лиги наций с Бельгией (3:1, 0:3). Первый из этих поединков динамовец провел в запасе, а во втором вышел на замену на 89-й минуте игры.

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Андрей Ярмоленко Тарас Степаненко Национальная сборная Украины
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Источник:
BurBuzz
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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Kondor (Веселе)
05.04.2025 в 07:23
Забув Степаненко як цей урод кинув його футболку під ноги футболістам динами,як він , по підлому ,ззаду бив його по ногах...Забув...
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Комментарии 1
Kondor (Веселе)
05.04.2025 в 07:23
Забув Степаненко як цей урод кинув його футболку під ноги футболістам динами,як він , по підлому ,ззаду бив його по ногах...Забув...
Ответить
0
1

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