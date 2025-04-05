Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Он туда приехал не просто": Степаненко – о вызове Ярмоленко в сборную
Тарас убежден, что Андрей заслужил
УАФ
Бывший игрок донецкого "Шахтера" Тарас Степаненко, который сейчас выступает в турецком "Эюпспоре", прокомментировал возвращение в сборную Украины полузащитника киевского "Динамо" Андрея Ярмоленко.
"Андрюха играет в "Динамо" все матчи, он сейчас лидер команды, помогает ей бороться за чемпионство. Поэтому он заслуживал этого вызова в сборную Украины. Он туда приехал не просто как Андрей Ярмоленко – он приехал как футболист, который этого заслужил", – сказал Степаненко в эфире YouTube-канала Игоря Бурбаса.
Напомним, Ярмоленко попал в заявку на мартовские матчи сборной Украины в плей-офф Лиги наций с Бельгией (3:1, 0:3). Первый из этих поединков динамовец провел в запасе, а во втором вышел на замену на 89-й минуте игры.
Популярное сейчас
- Женская сборная Украины обыграла Чехию и единолично возглавила группу Лиги наций
- "Я был бы очень рад", - Степаненко посоветовал руководству Шахтера нового тренера
- Победа Оболони в битве аутсайдеров. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
- Цыганык: Считаю, что если ты тренер сборной Украины, то на время своего тренерства ты должен жить в Украине
- Самая красивая биатлонистка планеты отмечает 35-й день рождения
- Очень жарко: Девушка полузащитника Карпат покорила поклонников сексуальной фотосессией
Комментарии 1