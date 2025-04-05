"Он туда приехал не просто": Степаненко – о вызове Ярмоленко в сборную

Бывший игрок донецкого "Шахтера" Тарас Степаненко, который сейчас выступает в турецком "Эюпспоре", прокомментировал возвращение в сборную Украины полузащитника киевского "Динамо" Андрея Ярмоленко.

"Андрюха играет в "Динамо" все матчи, он сейчас лидер команды, помогает ей бороться за чемпионство. Поэтому он заслуживал этого вызова в сборную Украины. Он туда приехал не просто как Андрей Ярмоленко – он приехал как футболист, который этого заслужил", – сказал Степаненко в эфире YouTube-канала Игоря Бурбаса.

Напомним, Ярмоленко попал в заявку на мартовские матчи сборной Украины в плей-офф Лиги наций с Бельгией (3:1, 0:3). Первый из этих поединков динамовец провел в запасе, а во втором вышел на замену на 89-й минуте игры.