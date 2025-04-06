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Бущан объяснил, почему в национальной сборной больше игроков Шахтера, чем Динамо

Национальная сборная Украины

Причина в еврокубках

Бущан объяснил, почему в национальной сборной больше игроков Шахтера, чем Динамо

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Бывший голкипер киевского "Динамо" Георгий Бущан рассказал о том, почему игроков из донецкого "Шахтера" больше в сборной Украины.

"Почему сейчас в сборной играет больше игроков из "Шахтера"? Потому что уровень чемпионата, уровень команды. Не смотрят по чемпионату – смотрят по еврокубкам. Если бы "Динамо" прилично играло в Лиге Европы, выигрывало, то я уверен, что больше игроков выступало бы за сборную".

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Также Бущан вспомнил свой дебют за сборную Украины:

"Был шанс, и я его использовал. В сборной конкуренцию ты можешь проиграть только игрой за клуб", – отметил вратарь.

За национальную сборную Украины Бущан принял участие в 18 матчах.

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Источник:
Football Hub
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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