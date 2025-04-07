Не Ребров. Грозный нашел виноватого в поражении сборной Украины от Бельгии

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный высказался относительно ответного матча плей-офф раунда Лиги наций Бельгия – Украина, в котором наша команда проиграла 0:3.

– Если вспомнить наш матч с Бельгией. За 20 минут до завершения матча мы имели преимущество в два гола. Неужели нельзя было дотерпеть?

– Нет, нельзя было. Там высококвалифицированные тренеры, футболисты и так далее. Хочу обратить внимание на один момент. В середине первого тайма, когда Лунин через Зинченко начал атаку, включилась большая группа игроков – Ярмолюк, Гуцуляк, Калюжный и пошла вертикальная передача. И в этот момент, когда все сконцентрированы на одном фланге, на противоположном на максимальной скорости, по диагонали, открывался Миколенко. Он находился один. Его минимум два игрока должны были видеть. Один в центре и Судаков находился. Рядом с ними никого не было.

У меня есть пожелания к Егору Ярмолюку. Его действия могли решить наш проход в Лигу А. Кто-то скажет, что ты там придумываешь. Сейчас вам докажу. Когда Иван Калюжный получил мяч, Егор Ярмолюк должен был, как Кевин де Брюйне, крутить головой и просканировать все пространство. Чтобы понять, какое лучшее будет решение, если мне пойдет передача, я откроюсь под Калюжного, и что буду делать дальше. Он этого не делал. Видел только Калюжного и Гуцуляка. Судакова и Миколенко он не видел.

Если бы он покрутил головой до того, как получить мяч, то позицию изменил бы. Не был бы лицом к Гуцуляку и лицом находился непосредственно к Калюжному, а он вполоборота понимал бы, что первым касанием нужно отдать Миколенко, который один, который просто спокойно должен был заводить мяч в ворота. А он развернулся не в ту позицию и отдал Зинченко под удар. Это большая ошибка.