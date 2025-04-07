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Николай Павлов: Сейчас ютюберы, блогеры - все "профессора". Не надо отвлекать Реброва от основной цели
Николай Павлов вступился за Сергея Реброва
uaf.ua
Член Исполкома УАФ Николай Павлов высказал свое мнение о работе Сергея Реброва на должности главного тренера
- Я знаю, как работает Сергей Ребров. Мы с ним часто общаемся, по разным вопросам. Чисто профессионально я не могу рассказать, с какими трудностями он сталкивается. Те, кто не работал в футболе, этих нюансов не поймут.
Сейчас у нас навязываются мнения ютюберов, блогеров - все "профессора". Но это большое заблуждение. Валерий Лобановский когда-то сказал мне: "Не теоретики могут нас учить, на самом деле должны учить их вы, потому что вы - практик". Так было и у Сергея Реброва, он с командой жил каждый день, думал, придумывал, реализовывал.
Но в сборной совсем другая ситуация. Благодаря президентам клубов, он хоть имеет дополнительные несколько дней, чтобы поработать с футболистами. В противном случае было бы еще хуже.
- Как по мне, то результат в Лиге наций мы показали удовлетворительный. В Европе мало команд, которые смогут обыграть разъяренную сборную Бельгии.
- Реброва не надо отвлекать от основной цели. У него задача - вывести сборную на чемпионат мира.
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