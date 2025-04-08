Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Эдмар: Если бы прошли Бельгию, то все бы говорили, что Ребров сделал правильно
Мнение легенды "Металлиста"
Фото: УАФ/ Автор - Дан Балашов
Бывший полузащитник сборной Украины Эдмар поделился мыслями о последних играх "сине-желтых".
- Как вам выступление сборной Украины в плей-офф против Бельгии?
- Очень сложные матчи. В таких играх важна психология. Наше поколение игроков переживало похожие моменты, когда мы играли с Францией в 2013 году - в первом матче выглядели хорошо, а во втором чувствовалась психологическая нагрузка. Это важный аспект.
Так же и в этой ситуации. Когда твоя команда впереди на два мяча, то немного расслабляешься. Ребята хорошо держались до 70-й минуты, а потом потеряли концентрацию. Иногда в футболе происходят такие вещи, которые невозможно объяснить. Более того, когда играешь против таких футболистов, как Лукаку и Де Брюйне, то понимаешь, что они самостоятельно могут сделать игру. Могу похвалить наших ребят за первый матч, сыграли вообще идеально. Могли так же провести и второй матч.
- Допустил ли штаб Реброва ошибку, когда вышли играть в 5 защитников во втором матче?
- Нет. Если бы прошли бельгийцев, то все бы говорили, что Ребров сделал правильно. Критика всегда будет. После матча рассказывать легче всего.
- Систематические проблемы украинцев в плей-офф ментальные?
- Не знаю. Когда играли против французов в 2013 году, уже во время тренировки перед началом матча стадион был заполнен. Это очень сильно на нас давило. Настрой сборной Франции был сумасшедший, я такого никогда не видел и уже, наверное, не увижу. Психологический момент очень важен: немного не дотерпели, все могло быть по-другому.
Напомним, сборная Украины проиграла Бельгии в плей-офф по сумме двух матчей (2:0 дома, 0:3 на выезде).
Популярное сейчас
- Почему Челси должен выиграть Лигу конференций. Это может стать спасательным жилетом для Шахтера
- "Большое уважение": Пушич в восторге от увиденного на матчах Шахтера
- Президент Ворсклы: Санкции СНБО против меня абсолютно незаконны и противоречат Конституции
- Бущан объяснил, почему в национальной сборной больше игроков Шахтера, чем Динамо
- Дарья Билодид – на обложке модного журнала FOSTYLEN
- Нападающий Милана нашел любовь в видеоигре Call of Duty
Комментарии 2