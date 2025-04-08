Эдмар: Если бы прошли Бельгию, то все бы говорили, что Ребров сделал правильно

Бывший полузащитник сборной Украины Эдмар поделился мыслями о последних играх "сине-желтых".

- Как вам выступление сборной Украины в плей-офф против Бельгии?

- Очень сложные матчи. В таких играх важна психология. Наше поколение игроков переживало похожие моменты, когда мы играли с Францией в 2013 году - в первом матче выглядели хорошо, а во втором чувствовалась психологическая нагрузка. Это важный аспект.

Так же и в этой ситуации. Когда твоя команда впереди на два мяча, то немного расслабляешься. Ребята хорошо держались до 70-й минуты, а потом потеряли концентрацию. Иногда в футболе происходят такие вещи, которые невозможно объяснить. Более того, когда играешь против таких футболистов, как Лукаку и Де Брюйне, то понимаешь, что они самостоятельно могут сделать игру. Могу похвалить наших ребят за первый матч, сыграли вообще идеально. Могли так же провести и второй матч.

- Допустил ли штаб Реброва ошибку, когда вышли играть в 5 защитников во втором матче?

- Нет. Если бы прошли бельгийцев, то все бы говорили, что Ребров сделал правильно. Критика всегда будет. После матча рассказывать легче всего.

- Систематические проблемы украинцев в плей-офф ментальные?

- Не знаю. Когда играли против французов в 2013 году, уже во время тренировки перед началом матча стадион был заполнен. Это очень сильно на нас давило. Настрой сборной Франции был сумасшедший, я такого никогда не видел и уже, наверное, не увижу. Психологический момент очень важен: немного не дотерпели, все могло быть по-другому.