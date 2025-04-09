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Маразм высшей категории. Журналист рассказал, почему Украина не может натурализовать Педриньо

Национальная сборная Украины

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Маразм высшей категории. Журналист рассказал, почему Украина не может натурализовать Педриньо

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Украинский комментатор и журналист Михаил Спиваковский высказался относительно слухов вокруг натурализации вингера "Шахтера" Педриньо, которые время от времени всплывают в СМИ.

Читайте такжеАгент Педриньо заявил, что УАФ хочет натурализовать игрока

"Источники приближенные к "Шахтеру" говорят, что это была идея агента игрока. Сам Уилл Данташ заявил, что его клиента хотят натурализовать для выступлений за сборную Украины. В УАФ никаких запросов об этом не поступало. Сплошная круговая порука - так можем дойти до ООН или Всемирного фонда защиты морских млекопитающих.

Но главное не это: недостаточно просто официально быть игроком украинского клуба в течение 5 лет. Необходимо проживать на территории Украины. Когда-то даже Жуниору Мораесу из-за полугодовой аренды в Китай пришлось дорабатывать свой стаж в "Шахтере". И паспорт он получил только через 6,5 лет после первой игры за донецкий "Металлург".

А Педриньо поиграл у нас полгода, потом уехал по аннексу в Бразилию и меньше года как вернулся. Какое гражданство? Зачем? Облегчить лимит для Шахтера? Поговорим года через три", - сказал Спиваковский.

Напомним, что впервые информация о возможной натурализации Педриньо появилась в украинских СМИ примерно год назад, а недавно тему подогрел агент игрока, который бразильской прессе снова рассказал о возможной натурализации.

В текущем сезоне вингер провел за "Шахтер" 24 матча, в которых забил 1 гол и отдал 5 результативных передачи. В активе Педриньо 3 гола в 14 поединках за сборную Бразилии U-23.

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Шахтер (Донецк) Педриньо Михаил Спиваковский
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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oda1979 (Запорожье)
09.04.2025 в 20:20
Кроты вечно воду мутят
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Комментарии 1
oda1979 (Запорожье)
09.04.2025 в 20:20
Кроты вечно воду мутят
Ответить
0
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