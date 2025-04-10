Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Всего 8 матчей. Известен официальный календарь поединков сборной Украины на 2025 год
2 товарищеских матча и 6 официальных
Дан Балашов - УАФ
УАФ опубликовала официальный календарь матчей национальной
После мартовских поединков плей-офф Лиги наций против Бельгии нашей сборной в этом году осталось провести еще восемь матчей.
Подтверждено, что в июне команда Сергея Реброва впервые в истории сыграет в Канаде, где примет участие в турнире Canadian Shield, который будет рассматриваться как этап подготовки к отбору чемпионата мира 2026 года.
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Ну а матчи отбора на ЧМ-2026 состоятся уже осенью, когда сборная Украины будет бороться за путевку на мундиаль с Францией, Азербайджаном и Исландией.
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