Назначение Сергея Реброва на пост главного тренера сборной Украины в июне 2023 года вызвало смешанные чувства среди болельщиков и экспертов. С одной стороны, его успешная карьера в клубах, таких как "Ференцварош" и "Аль-Айн", внушала надежду. И сюда же можно отнести его первый сезон в киевском "Динамо", ведь там он простоял на тренерском мостике 137 игр и в среднем команда зарабатывала 2,2 очка за матч. Данный показатель является рекордным за всю его деятельность. Но время шло и места работы менялись, а статистика проседала. И поначалу мало кто обращал на это внимание, так как чемпионаты были слабыми, а команды и без тренера могли легко справиться. Но, с другой стороны, его возвращение на родину сопровождалось вопросами о мотивации и связях с руководством Украинской ассоциации футбола (УАФ). Спустя почти два года результаты сборной под его "чутким" руководством вызывают серьезные опасения и ставят под сомнение целесообразность его пребывания на посту.

Становление "великим" тренером

Стоит начать с детализации карьеры Сергея Станиславовича и речь пойдет далеко не о том, каким успешным футболистом он был. После киевского "Динамо" звездный тренер решил попробовать себя за рубежом и отправился в Саудовскую Аравию. Абсолютно для всех – это легкий способ заработать денег, так как такого рода чемпионаты не требуют серьезного мастерства. По итогам сезона команда Реброва заняла 2-е место, и он с чистой совестью решил перебраться в Европу, а именно в Венгрию.

Летом 2018 года Сергей Станиславович возглавил "Ференцварош" и здесь можно долго перечислять успехи клуба, так как и чемпионство было оформлено, и на европейской арене венгерская команды демонстрировала достойные результаты. Но все ли это благодаря украинскому тренеру? Безусловно вклад Реброва присутствует, так как до его прихода 2 сезона клуб не мог добраться до вершины турнирной таблицы. Но поколение футболистов подрастало на как можно увидеть сейчас – без Сергея Станиславовича "Ференцварош" прекрасно справляется с поставленной задачей заполучить золотые медали. Но у всего есть свой конец и летом 2021 года руководство объявило об уходе именитого наставника.

Как бы то ни было, но видимо финансы берут верх и в карьере украинского тренера снова оказался арабский клуб, но уже из ОАЭ. В это раз это был "Аль-Айн", который под руководством Сергея Реброва выиграл чемпионат и кубок страны. Примечательно, что отрыв был серьезный и составил 10 очков. Но в мае 2023 года контракт закончился, и тренер вынужден был искать себе новое место работы. Долго ждать не пришлось, ведь уже в июне Сергей Станиславович возглавил сборную Украины. Важно отметить, что дебют удался, так как в первой же игре спустя 5 дней после назначения команда сыграла вничью с серьезным оппонентом (3:3). Для Германии эта встреча стала юбилейной (1000-я в истории).

Тактические неудачи: хаос в схемах и отсутствие стабильности

Сергей Ребров известен своей склонностью к частой смене тактических схем. Но не стоит это путать с мировыми тренерами. Тот же Карло Анчелотти в условиях игры без нападающего регулярно подстраивался под оппонентов и благодаря своему опыту и гениальности выиграл не один трофей с арендованным Хоселу. Но у Реброва другая ситуация, ведь он просто пытался найти подходящую формацию, где среди схем часто были использованы 4-2-3-1, 4-1-4-1 и даже 5-3-2. Проблема заключалась в том, что объяснение этому было сложно найти. У той же сборной Грузии четко прослеживается тенденция в смене расстановки. В играх со слабыми оппонентами они используют схему с 3 защитниками, а с теми же испанцами задействовали 5.

Было время подготовиться к ЕВРО и найти ту самую рабочую схему, но Сергей Ребров продолжал тестирование в условиях, когда шанса на ошибку не было. Со сборной Румынии мы вышли в 4-2-3-1, сделав акцент на укрепленный центр поля. Кроме контроля мяча – эта расстановка ничего не дала. Владение составило 71%, но за него победу не дают. А вот румыны забили 3 безответных мяча, хоть и уступили по всем показателям. Что немаловажно, соперник совершил 170 точных передач против 516 от сборной Украины. Следующим был матч против словаков. И здесь болельщики уже увидели 4-3-3, которая является предпочитаемой для Реброва. Но гол все-таки первыми забили хозяева. По относительно равной игре – сборная Украины перехватила инициативу после перерыва и благодаря усталости и расхлябанности оппонента добыла важнейшие 3 очка. И вот он – главный матч, где нужна была только победа. Ничья не подходила нашей национальной команде, но Ребров принимает "гениальное" решение сыграть в расстановке 5-3-2, где основной упор шел на оборону. И да, у команды получилось не проиграть, но единственное, что мы получили от этой игры – это сомнительный рекорд. Сборная Украины стала первой командой в истории ЕВРО, которая набрала 4 очка и не вышла из группы.

Статистические показатели полностью отображают то, что видят болельщики на футбольном поле. Анализ игры сборной Украины под руководством Сергея Реброва демонстрирует нестабильность. Безусловно, с такими соперниками как Румыния, Молдова, Польша – у нас получается владеть мячом. Но по среднему показателю, который находится около отметки в 50% можно сказать, что сборная не способна доминировать в важнейших матчах. Количество общих ударов и в створ находится далеко не на том уровне, на котором хотелось бы. Эти показатели отражают отсутствие четкой тактической структуры и неэффективность выбранных схем.

Стиль Реброва: иллюзия системности

В "Ференцвароше" и "Аль-Айне" Ребров демонстрировал гибкость в тактике, адаптируя схемы под возможности команды и уровень соперников. Однако в сборной Украины такая адаптивность превратилась в хаотичность. Отсутствие стабильности в выборе формаций и стартового состава привело к тому, что игроки не успевали адаптироваться к новым требованиям, что негативно сказывалось на результатах. Но есть и положительные моменты в этом всем. За исключением нескольких игр болельщики увидели схему, которая стала чаще проскакивать в играх сборной. Это 4-1-4-1, но и здесь есть нюансы. Учитывая, что она подразумевает одного опорника, коем является Калюжный – есть вопросы. Иван – прекрасный футболист, но без опыта на международной арене. Он играет в УПЛ и график сборной для него дается тяжело, о чем неоднократно заявлял сам тренер. Потому вытягивать всю опорную зону не всегда получается, и такая формация в долгосрочной перспективе приведет к негативному сценарию.



Тренер сборной – это не просто стратег. Данная должность обязывает развивать кадры, адаптировать молодых. Но в составе сборной в большинстве случаев играют одни и те же футболисты. Тот же Томас Тухель с первого дня своего назначения был на всех матчах, с участием англичан. Специалист тщательно следил и анализировал каждого игрока, независимо от того, кто является его агентом. Под руководством Сергея Реброва некоторые ключевые игроки не смогли раскрыть свой потенциал. Вспомните блестящий сезон Довбика, но в сборной Артем остается без поддержки и результаты неутешительные. Георгий Судаков и Илья Забарный не могут в полном объеме раскрыться на фоне прогресса в своих клубах. Игроки признаются, что не понимают, чего от них требует тренер. По словам инсайдеров: "планы на игру расплывчаты и меняются за день до матча".

Отсутствие стабильности и четких ролей для игроков привело к снижению их индивидуальной эффективности и командной синергии. Но самое страшное – репутация тренера угасает с каждой игрой. Все помнят неприятный матч с румынами, когда наша сборная разгромно уступила со счетом 3:0. Как признался сам Сергей Станиславович, его попросили выйти футболисты и провели откровенный разговор. Честно говоря, в истории, пожалуй, не было таких случаев, когда игроки выгоняли Микеля Артету, Пепа Гвардиолу, Юргена Клоппа или же Карло Анчелотти. Авторитет – важный аспект в работе тренером. И если его нет –" корабль долго не проплывет".

Коррупционные аспекты: агентские связи и конфликты интересов

Все чаще в сети звучит такое словосочетание, как агентство "ProStar" и его влияние на состав национальной команды. Ни для кого не секрет, что чем чаще и регулярнее футболиста вызывают сборную – тем его цена выше и контракт "интереснее". Агентство "ProStar", основанное в 2015 году в Лондоне, представляет интересы многих украинских футболистов, включая Георгия Судакова, Михаила Мудрика и Виталия Миколенко. Существует мнение, что тесные связи между агентством и руководством УАФ влияют на выбор игроков для сборной. Примечательно, что Сергей Станиславович Ребров также присутствует в списке подопечных "ProStar". Все это может быть банальным стечением обстоятельств, но со стороны болельщиков все выглядит весьма подозрительно.

Согласно расследованиям, УАФ заключала контракты с компаниями, связанными с руководством федерации, на суммы, превышающие рыночные. Это вызывает подозрения в нецелевом использовании средств и возможных коррупционных схемах. Но именитые эксперты делают акцент не на проблемах, а на мнимых победах. Одним из последних примеров выступает покупка автобуса для сборной. Но болельщики хотят достойной игры и регулярных побед, а главное стабильности. Ничего страшного не случится, если команда приедет на арендованном автобусе, но при этом выйдет на ЧМ-2026 или обыграет бельгийцев в важнейшем матче. По данным расследования "Схем", в 2023 году EFA провела ряд тендеров на организацию сборов и матчей сборной без открытых процедур. Фирмы, связанные с окружением Реброва, выигрывали контракты. Аренда баз – на 30% дороже рыночных.

Возвращение не ради мечты и почему Реброва еще не уволили?

Когда Сергей Станиславович подписывал контракт с "Аль-Айном" – он получал около 4 млн евро и что же могло его заставить вернуться? Да ответ банально прост – связи. Перед возвращением его видели в офисе агентской компании "ProStar" – структуры, тесно связанной с УАФ. Также стоит отметить дружеские отношения с Шевченко, который участвовал в этом назначении. Хоть Ребров и получает более 1 млн евро в год, что явно меньше его предыдущей зарплаты, но при этом находится на уровне тренера сборной Испании. Но Луис Де Ла Фуэнте выигрывал трофей и является одним из фаворитов на всех последующих турнирах, а Ребров заканчивает групповые этапе через стыковые матчи.

Один из бывших функционеров ФФУ на условиях анонимности утверждает:

"Ребров вернулся под обещания — контроль над федерацией, свой штаб, бюджет без ограничений."

После прихода Шевченко на пост президента УАФ в январе 2024 года стало ясно: Ребров — его человек. Контракт Реброва — один из самых дорогих в истории украинской сборной. По информации журналистов, он был подписан с закрытыми условиями, без пункта об увольнении за неудовлетворительный результат. В интервью один из членов исполкома УАФ (анонимно) заявил:

"Реброва держат, потому что он в связке с Шевой. Увольнение — удар по президенту".

Тесные отношения между Сергеем Ребровым и президентом Украинской ассоциации футбола Андреем Шевченко вызывают вопросы о независимости решений внутри организации. Шевченко, ранее возглавлявший сборную Украины, публично высказывался о своем взаимопонимании с Ребровым:

"Когда мы встретились на поле, мы почти сразу научились понимать, какое будет следующее движение другого. Играть с Ребровым было очень легко, но мы продолжали работать над еще большим взаимопониманием".

Журналист Александр Гливинский отметил, что Шевченко вряд ли уволит Реброва с поста главного тренера сборной Украины, подчеркивая их прочные взаимоотношения:

"Ребров имеет надежную поддержку в лице Шевченко".

Такая близость между президентом УАФ и главным тренером может препятствовать объективной оценке работы последнего и своевременному принятию необходимых решений для улучшения результатов сборной.

Кто может заменить Сергея Реброва?

К большому сожалению, список возможных кандидатом не так велик, как хотелось бы. Но несмотря на это у нас есть подходящие специалисты, которые могут справиться с поставленной задачей. Ротань – один из главных претендентов на роль тренера сборной. Это при условии, что Реброва уволят, что вряд ли произойдет. Помимо того, Руслан Петрович проводит один из лучших сезонов для себя и "Александрии" – он еще имеет опыт работы с молодежной сборной Украины.

Следующим претендентом может выступить Маркевич. Мирон Богданович – опытный украинский тренер, ранее возглавлял сборную Украины в 2010 году, а также такие клубы, как "Металлист" и "Днепр". В июне 2023 года он вновь возглавил "Карпаты" . Его обширный опыт и знание украинского футбола могут быть полезны для национальной сборной. Не стоит забывать и про Вернидуба. Юрий Николаевич, хоть и уступал Ротаню в УПЛ, но добился успехов с "Шерифом" на евроарене, а главное – имеет репутацию мотиватора и тактика.

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Текущая ситуация в сборной Украины требует решительных изменений. Тесные связи между Сергеем Ребровым и руководством УАФ, а также неудовлетворительные результаты команды, ставят под сомнение целесообразность его дальнейшего пребывания на посту главного тренера. Рассмотрение альтернативных кандидатов и проведение структурных реформ могут стать ключом к возрождению национальной сборной и успешному выступлению на предстоящем ЧМ-2026. И правильным было бы это сделать уже сейчас, пока еще есть время на подготовку.