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Космическая сумма. Журналист назвал зарплату Шевченко, когда тот тренировал сборную Украины
Неплохая тренерская зарплата
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский журналист Игорь Бурбас озвучил свою инсайдерскую информацию о заработной плате Андрея Шевченко во времена, когда он работал главным тренером
"У меня есть вырезки из этой зарплаты и суммы, сколько Шевченко и его тренерский штаб получали во главе сборной Украины.
Общая сумма с налогами – более 12 млн евро. Это только зарплата, а были еще премии за победы, миллионы бонусов за выход на Евро-2020. Из всех бонусов и премии 30% всегда отходило тренерскому штабу, а дальше Шевченко уже сам распределял их.
В общей сложности, по моей информации, Шевченко во главе сборной Украины за пять лет получил около 15 млн евро. Сумма космическая.
Помощники Шевченко Мальдера и Педро получали одинаковую зарплату – они за эти годы получили по 401 тысяче евро – не твк много. Тассоти получил в 1,5 раза больше – 627 тысяч евро. Это только зарплата, без доплат.
Потому что у Шевченко были еще имиджевые контракты. Магазин стройтоваров еще по 500 тысяч евро платил Шевченко каждый год. Был контракт с букмекерской компании, который также платил 250 тысяч евро. Таким образом, только по зарплате во главе сборной Украины Андрей Шеввченко получал 3 млн евро в год", – заявил журналист.
Напомним, что Шевченко возглавлял национальную сборную Украины в период с 2016 по 2021 год. Во главе "сине-желтых" специалист провел 52 поединка, одержав 25 побед, 13 ничьих и потерпев 14 поражений.
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