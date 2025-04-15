Космическая сумма. Журналист назвал зарплату Шевченко, когда тот тренировал сборную Украины

Украинский журналист Игорь Бурбас озвучил свою инсайдерскую информацию о заработной плате Андрея Шевченко во времена, когда он работал главным тренером сборной Украины .

"У меня есть вырезки из этой зарплаты и суммы, сколько Шевченко и его тренерский штаб получали во главе сборной Украины.

Общая сумма с налогами – более 12 млн евро. Это только зарплата, а были еще премии за победы, миллионы бонусов за выход на Евро-2020. Из всех бонусов и премии 30% всегда отходило тренерскому штабу, а дальше Шевченко уже сам распределял их.

В общей сложности, по моей информации, Шевченко во главе сборной Украины за пять лет получил около 15 млн евро. Сумма космическая.

Помощники Шевченко Мальдера и Педро получали одинаковую зарплату – они за эти годы получили по 401 тысяче евро – не твк много. Тассоти получил в 1,5 раза больше – 627 тысяч евро. Это только зарплата, без доплат.

Потому что у Шевченко были еще имиджевые контракты. Магазин стройтоваров еще по 500 тысяч евро платил Шевченко каждый год. Был контракт с букмекерской компании, который также платил 250 тысяч евро. Таким образом, только по зарплате во главе сборной Украины Андрей Шеввченко получал 3 млн евро в год", – заявил журналист.