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Стартовали продажи билетов на июньские товарищеские матчи сборной Украины в Канаде
Наша сборная в рамках товарищеского турнира проведет два матча
twitter.com/staderennais
В июне текущего года
В рамках подготовки к отбору ЧМ-2026 сине-желтые сыграют на товарищеском турнире Canadian Shield , который пройдет в Торонто.
Сборная Украины проведет два матча на стадионе BMO Field: 7 июня подопечные Сергея Реброва сыграют с хозяином, Канадой (начало встречи - в 21:30 по Киеву), а 10 числа - с Новой Зеландией (23:00).
С сегодняшнего дня болельщики сине-желтых смогут приобрести билеты на эти матчи.
Ссылки на продажу билетов здесь.
Цены варьируются от 75 до 300 долларов США.
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