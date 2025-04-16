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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Стартовали продажи билетов на июньские товарищеские матчи сборной Украины в Канаде

Национальная сборная Украины

Наша сборная в рамках товарищеского турнира проведет два матча

Стартовали продажи билетов на июньские товарищеские матчи сборной Украины в Канаде

twitter.com/staderennais

Новина українською

В июне текущего года сборная Украины впервые в истории проведет официальные матчи в Канаде.

В рамках подготовки к отбору ЧМ-2026 сине-желтые сыграют на товарищеском турнире Canadian Shield , который пройдет в Торонто.

Сборная Украины проведет два матча на стадионе BMO Field: 7 июня подопечные Сергея Реброва сыграют с хозяином, Канадой (начало встречи - в 21:30 по Киеву), а 10 числа - с Новой Зеландией (23:00).

С сегодняшнего дня болельщики сине-желтых смогут приобрести билеты на эти матчи.

Ссылки на продажу билетов здесь.

Цены варьируются от 75 до 300 долларов США.

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Источник:
УАФ
Опубликовал: Михаил Черныш
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