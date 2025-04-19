Бывший тренер Карпат подвел итоги последних результатов сборной Украины

Бывший главный тренер "Карпат", "Металлиста" и "Днепра" Мирон Маркевич поделился мыслями о выступлениях и перспективах сборной Украины.

Вы говорили, что посетили матч сборной Украины против Бельгии. Как с трибун выглядела игра нашей команды?

Второй тайм в исполнении нашей команды был хорошим. Мы полностью переиграли бельгийцев. Честно говоря, я был уверен, что мы пройдем дальше. Думал, мы начнем игру в Бельгии, как во втором тайме в Испании, но что-то пошло не так. С такой командой, как Бельгия, на удержание результата сильно не поиграешь, там есть кому забивать.

Так в чем причина неудачи?

Чтобы понимать, что произошло, надо быть внутри команды.

Кто вам сейчас нравится среди игроков в сборной Украины?

По первой игре с Бельгией отмечу Забарного, Гуцуляк хорошо вышел. Зинченко, Судаков ... Да есть кому у нас играть, надо только уверенности добавить нашим футболистам.

Кого слева видите вместо Мудрика, потому что Судаков на этой позиции выглядел инородным телом?

Согласен, это не его позиция. Гуцуляк хорошо сыграл на фланге, Назаренко еще есть. Но Мудрика, конечно, не хватает.

Как оцениваете шансы сборной Украины в квалификации на чемпионат мира, где нашими соперниками стали Франция, Исландия и Азербайджан?

Мы должны занимать минимум второе место, а в стыковых матчах - как Бог даст. Понятно, что у Франции серьезный уровень, но в футболе всякое бывает. Будем надеяться на положительный результат.