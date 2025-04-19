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"Он невероятный игрок". Тренер Барселоны - о французском защитнике

Национальная сборная Украины

Рассказал о хорошей физической форме француза

"Он невероятный игрок". Тренер Барселоны - о французском защитнике

Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Барселоны" Ханси Флик высказался о французском защитнике Жюле Кунде.

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"Он невероятный игрок и находится в потрясающей физической форме. Если мы сократим тренировку на 30 минут, то он тут же поедет домой, чтобы побегать.

Я говорю с футболистами, и они честно говорят о своем состоянии. Конечно, мы также ориентируемся на имеющиеся данные и, если видим что-то настороженное, обязательно учитываем это. Кунде всегда говорит, что с ним все в порядке", — цитируют слова Флика Football Espana.

Добавим, что в этом сезоне 26-летний француз сыграл в 31 матче чемпионата Испании, в которых забил 2 гола и отдал 3 голевых передачи.

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Источник:
football-espana
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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