"Он невероятный игрок". Тренер Барселоны - о французском защитнике

Главный тренер "Барселоны" Ханси Флик высказался о французском защитнике Жюле Кунде.

"Он невероятный игрок и находится в потрясающей физической форме. Если мы сократим тренировку на 30 минут, то он тут же поедет домой, чтобы побегать.

Я говорю с футболистами, и они честно говорят о своем состоянии. Конечно, мы также ориентируемся на имеющиеся данные и, если видим что-то настороженное, обязательно учитываем это. Кунде всегда говорит, что с ним все в порядке", — цитируют слова Флика Football Espana.