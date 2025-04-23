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"У нас все говорят о возрасте", - форвард Александрии хочет в сборную Украины
Главное - показывать свой уровень футбола
instagram.com/fcolexandriya
32-летний форвард и главный бомбардир "
– Как думаете, есть шанс что Сергей Ребров вас пригласит в сборную после успешного сезона в клубе?
– Это зависит от меня. Потому что если я буду продолжать так хорошо играть, то вполне возможно, что могу получить вызов. Главное не останавливаться, верить, и, думаю, что рано или поздно я попаду в национальную сборную.
– Как оцениваете игру Ивана Калюжного в сборной?
– Ваня благодаря своей работе на тренировках и в матчах показал свой уровень футбола. Поэтому в матчах за национальную сборную вы можете увидеть его невероятное желание и его отдачу. Поэтому я ему желаю продолжать в том же духе и сыграть не один десяток матчей за сборную.
– Кто, по вашему мнению, из ваших одноклубников недооценен тренерским штабом сборной?
– У нас в команде есть игроки, которые могут сыграть за национальную сборную. Например, это касается того же Саши Мартынюка, однако здесь не все просто, ведь на его позиции есть опытные и одновременно молодые ребята - Виталий Миколенко и Богдан Михайличенко. Также там может сыграть и Александр Зинченко, и Николай Матвиенко. Поэтому это такая сложная позиция, но Саша очень хорошо играет.
Также я скажу об Артеме Шабанове. Да, у нас все говорят о возрасте, но если футболисту 33 года, а он показывает хороший уровень, то почему бы не вызвать его в сборную?
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