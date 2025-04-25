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Шевченко оценил перспективы Реброва в сборной Украины

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Шевченко оценил перспективы Реброва в сборной Украины

Фото: УАФ/ Автор - Андрій Ющак

Новина українською

Сегодня, 25 апреля, в киевском Доме футбола проходит Конгресс Украинской ассоциации футбола.

Во время мероприятия президент УАФ Андрей Шевченко высказался относительно будущего главного тренера сборной Украины Сергея Реброва.

"Мы полностью доверяем Реброву и его команде. Верим в него. Наша сборная летом сыграет на турнире в Канаде, который поможет подготовиться к отбору на чемпионат мира 2026 года", - заявил Шевченко.

Напомним, в июне "сине-желтые" примут участие в товарищеском турнире в Торонто, где сыграют с национальными командами Новой Зеландии и Канады.

В квалификации на чемпионат мира-2026 подопечным Реброва будут противостоять сборные Франции, Исландии и Азербайджана.

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Андрей Шевченко Сергей Ребров Национальная сборная Украины тренер УАФ
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Источник:
УАФ
Опубликовал: Александр Бураков
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