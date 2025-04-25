Стало известно, когда сборная Украины получит эксклюзивную форму от Adidas

Сегодня, в пятницу 25-го апреля, в Доме футбола состоялся 27-й Конгресс Украинской ассоциации футбола, во время которого была обнародована информация об экипировке для национальной сборной Украины.

Известно, что в 2025 году "сине-желтые" получат эксклюзивную форму, а уникальный третий комплект будет изготовлен в 2027 году. Форма станет символом единства, который будет сочетать в себе спортивные традиции и инновации.

Также в планах УАФ на будущее является запуск интернет-магазина для болельщиков.

Осенью 2024 года Adidas объявил о долгосрочном партнерстве с УАФ, представив домашнюю и выездную формы на сезон 2024/25 для сборных Украины всех уровней.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что ранее в УАФ оценили убытки за период президентства Андрея Павелко.