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Стало известно, когда сборная Украины получит эксклюзивную форму от Adidas
Об этом сообщили во время Конгресса УАФ
Getty Images / Global Images Ukraine
Сегодня, в пятницу 25-го апреля, в Доме футбола состоялся 27-й Конгресс Украинской ассоциации футбола, во время которого была обнародована информация об экипировке для национальной сборной Украины.
Известно, что в 2025 году "сине-желтые" получат эксклюзивную форму, а уникальный третий комплект будет изготовлен в 2027 году. Форма станет символом единства, который будет сочетать в себе спортивные традиции и инновации.
Также в планах УАФ на будущее является запуск интернет-магазина для болельщиков.
Осенью 2024 года Adidas объявил о долгосрочном партнерстве с УАФ, представив домашнюю и выездную формы на сезон 2024/25 для сборных Украины всех уровней.
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Напомним, что ранее в УАФ оценили убытки за период президентства Андрея Павелко.
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