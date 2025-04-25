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Стало известно, когда сборная Украины получит эксклюзивную форму от Adidas

Национальная сборная Украины

Об этом сообщили во время Конгресса УАФ

Стало известно, когда сборная Украины получит эксклюзивную форму от Adidas

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Сегодня, в пятницу 25-го апреля, в Доме футбола состоялся 27-й Конгресс Украинской ассоциации футбола, во время которого была обнародована информация об экипировке для национальной сборной Украины.

Известно, что в 2025 году "сине-желтые" получат эксклюзивную форму, а уникальный третий комплект будет изготовлен в 2027 году. Форма станет символом единства, который будет сочетать в себе спортивные традиции и инновации.

Также в планах УАФ на будущее является запуск интернет-магазина для болельщиков.

Осенью 2024 года Adidas объявил о долгосрочном партнерстве с УАФ, представив домашнюю и выездную формы на сезон 2024/25 для сборных Украины всех уровней.

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Напомним, что ранее в УАФ оценили убытки за период президентства Андрея Павелко.

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Источник:
УАФ
Опубликовал: Андрей Журба
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