Ребров после конгресса УАФ отказался общаться с журналистами

В пятницу, 25 апреля, состоялся очередной ежегодный Конгресс УАФ.

Читайте также Шевченко оценил перспективы Реброва в сборной Украины

После самого мероприятия участники Конгресса в кулуарах общались с журналистами.

Но не все. Как сообщает журналист UA-Футбол Алина Ерофеева, вице-президент УАФ и главный тренер сборной Украины Сергей Ребров отказался от общения со СМИ.

По всем вопросам Ребров порекомендовал обращаться к президенту УАФ Андрею Шевченко.