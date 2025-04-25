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Ребров после конгресса УАФ отказался общаться с журналистами

Национальная сборная Украины
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По всем вопросам Сергей Станиславович порекомендовал обращаться к Андрею Шевченко

Ребров после конгресса УАФ отказался общаться с журналистами

Дан Балашов - УАФ

Новина українською

В пятницу, 25 апреля, состоялся очередной ежегодный Конгресс УАФ.

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После самого мероприятия участники Конгресса в кулуарах общались с журналистами.

Но не все. Как сообщает журналист UA-Футбол Алина Ерофеева, вице-президент УАФ и главный тренер сборной Украины Сергей Ребров отказался от общения со СМИ.

По всем вопросам Ребров порекомендовал обращаться к президенту УАФ Андрею Шевченко.

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Источник:
ua-football
Опубликовал: Михаил Черныш Алина Ерофеева
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