Григорий Суркис: Не сомневаюсь, что Ребров отреагирует на дилетантские советы длиннющей очереди так называемых экспертов

Почетный член УЕФА Григорий Суркис выступил на Конгрессе УАФ и в своей речи выразил слова поддержки в адрес президента УАФ Андрея Шевченко и главного тренера сборной Украины Сергея Реброва.

"Пользуясь случаем, хочу обратиться к вам с несколькими мыслями о том, что такое настоящие и фальшивые ценности. Следовательно, что дает нам поводы гордиться, а что заставляет стыдиться в контексте жизни футбольной Украины.

Толчком для этого откровенного разговора можно считать неизбрание Андрея Шевченко на должность члена Исполкома УЕФА и проигрыш команды Сергея Реброва в повторном матче со сборной Бельгии. Оба информационных повода живо обсуждают функционеры, политики и общественные деятели, предлагая народу свои интерпретации резонансных событий.

Поскольку я одновременно принадлежу к первой и второй категории лиц, связанных с футболом, попробую объяснить свою точку зрения, так сказать, на пальцах – доступно и популярно. Сразу предупреждаю, что я не выступаю в роли адвоката ни президента УАФ, ни главного тренера национальной сборной. Просто стремлюсь к справедливости.

Поэтому имею право напомнить всем тем, кто забыл, чем отличается настоящее золото от цыганского. Особенно полезным мой спич будет для ловкачей и конъюнктурщиков, которые лепят из мухи слона и пытаются торговать слоновой костью. Меня тошнит от такого лицемерия. Разве один из ведущих форвардов золотой команды Лобановского не заслужил большего уважения, более вежливого поведения, более сдержанной корректной реакции или конструктивной критики?

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Я не понимаю природы такой пылкой любви, которая в один миг может уничтожить все предыдущие достижения человека, обнулить его заслуги, место в истории главной команды страны. Считаю недопустимым в публичных дискурсах выход за пределы профессиональной оценки результатов матчей, провоцирование ненависти и нетерпимости в футбольной среде. Это касается прежде всего работников СМИ, ведь чуть ли не с садистским рвением некоторые журналисты навязчиво стремятся назначить козлом отпущения невинного Андрея Шевченко, дезориентируя широкую общественность и намеренно искажая факты его неудачной попытки стать членом Исполкома УЕФА.

В истории украинского футбола уже была зафиксирована охота на ведьм. Наверное, и среди вас присутствуют свидетели, которые могли бы в деталях вспомнить методы психологического издевательства спортивных чиновников и заангажированных масс-медиа над тренером от Бога, учителем и наставником для тысяч специалистов по всему миру, которые до сих пор почитают его имя. Речь идет о Валерии Лобановском, в адрес которого столоначальники разного рода совместно с четвертой властью также имели в свое время кучу претензий, когда он руководил национальной сборной.

Я не сомневаюсь в том, что Сергей Ребров с его тренерским штабом адекватно отреагируют на дилетантские советы длинной очереди так называемых экспертов, которые всегда знают рецепты побед.

Мне вспоминается 1996 год, возвращение Валерия Лобановского в Киев. Накануне этого события кто-то из диванных экспертов опубликовал прогноз, мол, приедет Мэтр, и вся команда Йожефа Сабо, который тогда возглавлял "Динамо", будет распущена, потому что тот состав игроков не выдерживал никакой критики.

В свою очередь журналисты традиционно подлили масла в огонь, казалось, что вот-вот разразится грандиозный скандал. Но Лобановский умело снял напряжение, провел первые сборы, познакомился с игроками, сделал определенные коррективы, но ничего коренным образом не ломал.

Буквально через год почти тот же состав команды, которая со стыдом уступала швейцарскому "Ксамаксу" в Кубке УЕФА, заиграл в четвертьфинале Лиги чемпионов под руководством Лобановского. Его подопечные уже через 2 года побеждали в евротурнирах "Реал" и "Барселону".

В составе той команды выступали суперфорварды – Ребров и Шевченко. Оба мастера атакующей игры сегодня снова в паре, они снова настроены побеждать. Сегодня судьба свела их за совместным решением футбольных задач стратегического уровня. Кто как не мы должны помочь им в этом?

Как тут не вспомнить Тараса Шевченко: "В своем доме своя правда, и сила, и воля". Слава Украине!" - сказал Суркис.