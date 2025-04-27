Хочет меньше критики к тренеру. Павлов поддержал Реброва

Почетный член Исполкома УАФ Николай Павлов поделился мыслями о работе главного тренера сборной Украины Сергея Реброва и игре легионеров.

- Давайте поговорим о сборной. Как оцениваете работу Сергея Реброва? Это человек, которому доверили сборную в достаточно сложный период. Сохраняете ли к нему доверие как к тренеру?

- Конечно. Мы поддерживаем общение, часто с ним на связи. Встречаемся один на один, говорим. Я в нем не сомневаюсь как в тренере - это 100%.

Единственное, чего хотелось бы - это меньше критики в его сторону. Вижу, что некоторые "специалисты" оценивают его несправедливо. Мне это очень неприятно. Но он выдержит - у него очень хорошая, любящая семья, которая его поддерживает.

- Михаил Мудрик остается в центре внимания из-за проблем с допингом. Что скажете о его ситуации? Как ему вернуться в форму и не потеряться после всех вызовов?

- Честно говоря, не знаю, что сказать о Михаиле, лично с ним не знаком. Видел его игру - он мне импонирует как футболист. Это действительно большая потеря для украинского футбола и для нашей сборной. Очень жаль, что с ним произошла такая ситуация. Знаю, что он серьезный парень, и почему именно так получилось - не знаю. Но в слухи не верю.

- У Довбика дебютный сезон в "Роме". Как оцените его игру?

- О форварде лучше всего говорят его голы. Артем забивал как в "Жироне", так и теперь в "Роме". Да, критика всегда будет, ее не избежит ни один игрок. Но то, что он регулярно забивает и обновляет рекорды - это подтверждение, что он ключевой игрок. Артем ярко проявляет себя.

- Итальянский клуб - правильный выбор для него?

- Если он постоянно выходит в стартовом составе - значит, в этой команде он далеко не последний футболист.

- А как насчет Цыганкова? Он не "засиделся" в Испании? Или "Жирона" - это действительно его клуб?

- У Виктора были проблемы с травмами - все это знают. Именно эти травмы мешают ему полностью раскрыться. Если поступит предложение от клуба более высокого уровня, чем "Жирона", ему стоит переходить. У него все еще впереди, главное - чтобы травмы не мешали.