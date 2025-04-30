Автор первого гола в истории сборной Украины: Я был зол, потому что не вышел в старте

Бывший нападающий сборной Украины и автор первого ее гола Иван Гецко вспомнил первый матч сине-желтых с Венгрией (1:3) в Ужгороде (29 апреля 1992 года).

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- В первом тайме сборная Украины не реализовала несколько хороших моментов, чтобы открыть счет. На перерыв команды ушли с нулями на табло. Что главный тренер Виктор Прокопенко сказал в раздевалке?

- Дословно не вспомню, но сказал: "ребята, раскройтесь, на вас ничего не давит, это товарищеская игра. Мы должны направить действия на то, чтобы команда играла лучше. Каждый должен показать свои лучшие качества. Не забывайте, что мы играем для людей". Это были те слова, которые запомнились на всю жизнь.

У меня были свои мысли относительно этой игры, потому что для меня Ужгород был первым шагом в футболе, я там начинал играть в большой футбол. В ужгородский клуб меня пригласил Иштван Дьердьевич Шандор. Там я сделал первые шаги и мне было приятно, что матч состоялся там. Болельщики пришли посмотреть на меня. Я был зол, потому что не вышел в стартовом составе, но это футбол.

- Как считаете, почему главный тренер оставил вас в запасе на этот матч?

- У меня была самоуверенность. Я был уверен, что он поставит меня в старт, потому что я из Закарпатья. Я видел себя в составе еще до игры. Возможно, это сыграло негативную роль. Но уже в следующей игре против США (0:0) я вышел в стартовом составе. Я считал себя игроком стартового состава, а то, что было в Ужгороде уже не изменить.

- Было понимание, что если бы вы вышли в стартовом составе, то результат был бы совсем другой?

- Возможно и такое. Я допускаю это, если бы я вышел на замену за 20 минут до конца, а я появился за минут семь, потому что ходил искал щитки, 0:3 счет, не очень хотелось выходить перед ужгородскими болельщиками. Тянул время, потому что была обида, что не вышел в стартовом составе, но когда сделал шаг на поле, то это все забылось. Я забил и мог еще забить, у меня был еще один момент, с правой ноги, почти стопроцентный, который я не реализовал. Вышел бы на 20 минут раньше, возможно бы что-то и изменилось. Но только Бог знает, какой была бы судьба матча, если бы я вышел раньше или в старте, - сказал Гецко.