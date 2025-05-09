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Отбор к ЧМ-2026. Известно, в какой стране сборная Украины примет Францию

Национальная сборная Украины
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А вот с городом пока конкретики нет

Отбор к ЧМ-2026. Известно, в какой стране сборная Украины примет Францию

Фото: Icon Sport / Автор неизвестен

Новина українською

5 сентября сборная Украины матчем с Францией стартует в отборе к ЧМ-2026.

По данным Sport.ua, условно домашний матч наша сборная будет проводить в Польше.

Однако с городом и стадионом конкретики пока нет. На проведение матча претендуют несколько городов нашего соседа. В конце следующей недели УАФ определится, какому из них отдадут предпочтение.

Напомним, что до старта отбора этим летом сборная Украины проведет еще два товарищеских матча в Торонто (Канада).

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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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