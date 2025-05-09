Отбор к ЧМ-2026. Известно, в какой стране сборная Украины примет Францию

5 сентября сборная Украины матчем с Францией стартует в отборе к ЧМ-2026.

По данным Sport.ua, условно домашний матч наша сборная будет проводить в Польше.

Однако с городом и стадионом конкретики пока нет. На проведение матча претендуют несколько городов нашего соседа. В конце следующей недели УАФ определится, какому из них отдадут предпочтение.

Напомним, что до старта отбора этим летом сборная Украины проведет еще два товарищеских матча в Торонто (Канада).