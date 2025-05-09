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Отбор к ЧМ-2026. Известно, в какой стране сборная Украины примет Францию
А вот с городом пока конкретики нет
Фото: Icon Sport / Автор неизвестен
5 сентября
По данным Sport.ua, условно домашний матч наша сборная будет проводить в Польше.
Однако с городом и стадионом конкретики пока нет. На проведение матча претендуют несколько городов нашего соседа. В конце следующей недели УАФ определится, какому из них отдадут предпочтение.
Напомним, что до старта отбора этим летом сборная Украины проведет еще два товарищеских матча в Торонто (Канада).
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