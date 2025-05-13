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"Было неприятно", - Ярмоленко высказался о невызовах в сборную Украины
Лидер Динамо не получал вызовы в сборную на весенние матчи
Фото Павла Кубанова - УАФ
35-летний ветеран "Динамо" Андрей Ярмоленко признался, что его разочаровало решение Сергея Реброва, решившего не вызвать его на весенние матчи
"Если честно, было неприятно, но это обычные вещи в футболе. Понимал, наверное, если меня не вызывают, значит я недостоин быть в сборной, и сегодня есть игроки, которые могут давать лучший результат.
Поэтому, конечно, после того, как тебя в течение 15 лет постоянно вызывают в сборную, если у тебя нет травм, и впервые такое происходит, думаю, любой человек немного расстроится.
Однако что поделаешь? Это футбол и жизнь. Хорошо, значит, надо работать и в следующий раз, возможно, вызовут. Вызвали", – сказал Ярмоленко.
Напомним, что за национальную сборную Украины Ярмоленко провел 125 матчей и забил 46 голов.
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