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"Давайте я вам честно скажу, как есть", - Сидорчук откровенно высказался о сборной Украины

Национальная сборная Украины
Обновлено

"Я не летаю где-то в облаках" (с)

"Давайте я вам честно скажу, как есть", - Сидорчук откровенно высказался о сборной Украины

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

34-летний полузащитник бельгийского "Вестерло" Сергей Сидорчук оценил собственные возможности играть за национальную сборную Украины.

"Давайте я вам честно скажу, как есть. Мне не 20 лет, я не живу иллюзиями. Сборная меняется, мы же понимаем, что там так же есть много качественных футболистов в центре поля. С ними есть люфт для прогресса. Я не летаю где-то в облаках.

Понимаю одно: если я буду стабильным игроком в основе своего клуба, если буду отвечать требованиям главного тренера национальной сборной, то я буду в этой команде", – сказал Сидорчук.

Напомним, что последний раз Сергей выходил в составе сборной на чемпионате Европы-2024 против Словакии (2:1).

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Источник:
football.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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