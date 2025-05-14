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"Давайте я вам честно скажу, как есть", - Сидорчук откровенно высказался о сборной Украины
"Я не летаю где-то в облаках" (с)
Getty Images/Global Images Ukraine
34-летний полузащитник бельгийского "Вестерло" Сергей Сидорчук оценил собственные возможности играть за
"Давайте я вам честно скажу, как есть. Мне не 20 лет, я не живу иллюзиями. Сборная меняется, мы же понимаем, что там так же есть много качественных футболистов в центре поля. С ними есть люфт для прогресса. Я не летаю где-то в облаках.
Понимаю одно: если я буду стабильным игроком в основе своего клуба, если буду отвечать требованиям главного тренера национальной сборной, то я буду в этой команде", – сказал Сидорчук.
Напомним, что последний раз Сергей выходил в составе сборной на чемпионате Европы-2024 против Словакии (2:1).
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