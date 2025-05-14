"Давайте я вам честно скажу, как есть", - Сидорчук откровенно высказался о сборной Украины

34-летний полузащитник бельгийского "Вестерло" Сергей Сидорчук оценил собственные возможности играть за национальную сборную Украины .

"Давайте я вам честно скажу, как есть. Мне не 20 лет, я не живу иллюзиями. Сборная меняется, мы же понимаем, что там так же есть много качественных футболистов в центре поля. С ними есть люфт для прогресса. Я не летаю где-то в облаках.

Понимаю одно: если я буду стабильным игроком в основе своего клуба, если буду отвечать требованиям главного тренера национальной сборной, то я буду в этой команде", – сказал Сидорчук.