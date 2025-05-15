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Ребров вызовет в сборную Украины дебютанта из Шахтера
Есть высокие шансы, что он поедет с командой на турнир в Канаду
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Полузащитник "Шахтера" Артем Бондаренко получит дебютный вызов в сборную Украины на Турнир четырех наций Canadian Shield в Торонто.
"Я услышал несколько сигналов от людей, которые разбираются в структуре украинского футбола, что будет заявка сборной Украины. И есть высокие шансы, что Артем Бондаренко поедет на товарищеский турнир в Канаду", - сказал Зверов в своей авторской программе ПРОФУТБОЛ Digital.
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Напомним, подопечные Сергея Реброва на турнире сыграют 7 июня против Канады, 10-го числа против Новой Зеландии.
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