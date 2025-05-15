Ребров вызовет в сборную Украины дебютанта из Шахтера

Полузащитник "Шахтера" Артем Бондаренко получит дебютный вызов в сборную Украины на Турнир четырех наций Canadian Shield в Торонто.

"Я услышал несколько сигналов от людей, которые разбираются в структуре украинского футбола, что будет заявка сборной Украины. И есть высокие шансы, что Артем Бондаренко поедет на товарищеский турнир в Канаду", - сказал Зверов в своей авторской программе ПРОФУТБОЛ Digital.