Тренер Александрии: Состояние украинского футбола выросло с начала войны

Тренер "Александрии" Алексей Антонов, который в сове время играл в "Габале", в интервью азербайджанским СМИ поделился ожиданиями от выездного матча сборной Украины проти Азербайджана в отборе на ЧМ-2026, который пройдет 9 сентября.

- Менее чем через четыре месяца сборная Украины прилетит в Баку на матч 2-го тура группы D отбора на ЧМ-2026 против команды Азербайджана. Какие мысли?

- Интересно будет посмотреть на этот матч. Азербайджан – хорошая команда и соперник. Мы будем бороться за выход на ЧМ.

- А в каком состоянии сейчас сборная Украины, учитывая все последние события?

- У нас война идет уже четвертый год, а команда играет, борется. В хорошем состоянии. С мотивацией и настроем проблем нет.

- То есть, все это не помеха, чтобы удачно провести матчи с командой уровня Азербайджана?

- Состояние украинского футбола выросло с начала войны. Об этом даже не стоит говорить.

- Значит, украинцы прилетят за победой.

- Какую еще задачу может ставить сборная Украины? Явно не проигрывать приедет. Основная задача сборной – выйти на ЧМ. Это означает, своих соперников в группе мы обязаны обыгрывать.