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Тренер Александрии: Состояние украинского футбола выросло с начала войны
Совсем скоро уже стартует и отбор на ЧМ-2026
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Тренер "Александрии" Алексей Антонов, который в сове время играл в "Габале", в интервью азербайджанским СМИ поделился ожиданиями от выездного матча
- Менее чем через четыре месяца сборная Украины прилетит в Баку на матч 2-го тура группы D отбора на ЧМ-2026 против команды Азербайджана. Какие мысли?
- Интересно будет посмотреть на этот матч. Азербайджан – хорошая команда и соперник. Мы будем бороться за выход на ЧМ.
- А в каком состоянии сейчас сборная Украины, учитывая все последние события?
- У нас война идет уже четвертый год, а команда играет, борется. В хорошем состоянии. С мотивацией и настроем проблем нет.
- То есть, все это не помеха, чтобы удачно провести матчи с командой уровня Азербайджана?
- Состояние украинского футбола выросло с начала войны. Об этом даже не стоит говорить.
- Значит, украинцы прилетят за победой.
- Какую еще задачу может ставить сборная Украины? Явно не проигрывать приедет. Основная задача сборной – выйти на ЧМ. Это означает, своих соперников в группе мы обязаны обыгрывать.
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