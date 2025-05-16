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Ребров теряет защитника сборной Украины на турнир в Канаде
Алексей Сыч никак не может залечить травму
Getty Images/Global Images Ukraine
Возвращение в строй защитника "Карпат" и
Как пишет Sport.ua, игроку даже пришлось перенести небольшую операцию, и в ближайшие недели он будет восстанавливаться.
Таким образом, Сыч пропустит не только остаток сезона УПЛ, но и вынужден будет пропустить международный турнир в Канаде, где в начале июня выступит сборная Украины.
Напомним, что в текущем сезоне Сыч провел в УПЛ 20 календарных матчей, из которых 16 – в составе "Руха" и четыре – за "Карпаты".
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