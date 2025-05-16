  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Ребров теряет защитника сборной Украины на турнир в Канаде

В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ребров теряет защитника сборной Украины на турнир в Канаде

Национальная сборная Украины

Алексей Сыч никак не может залечить травму

Ребров теряет защитника сборной Украины на турнир в Канаде

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Возвращение в строй защитника "Карпат" и сборной Украины Алексея Сыча, который получил травму в мартовском матче плей-офф Лиги наций с Бельгией затягивается.

Как пишет Sport.ua, игроку даже пришлось перенести небольшую операцию, и в ближайшие недели он будет восстанавливаться.

Таким образом, Сыч пропустит не только остаток сезона УПЛ, но и вынужден будет пропустить международный турнир в Канаде, где в начале июня выступит сборная Украины.

Напомним, что в текущем сезоне Сыч провел в УПЛ 20 календарных матчей, из которых 16 – в составе "Руха" и четыре – за "Карпаты".

По теме
yellow-arrow
Тренер Александрии: Состояние украинского футбола выросло с начала войны
yellow-arrow
Ребров вызовет в сборную Украины дебютанта из Шахтера
yellow-arrow
"Давайте я вам честно скажу, как есть", - Сидорчук откровенно высказался о сборной Украины
Украина Алексей Сыч Карпаты (Львов)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости