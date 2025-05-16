Ребров теряет защитника сборной Украины на турнир в Канаде

Возвращение в строй защитника "Карпат" и сборной Украины Алексея Сыча, который получил травму в мартовском матче плей-офф Лиги наций с Бельгией затягивается.

Как пишет Sport.ua, игроку даже пришлось перенести небольшую операцию, и в ближайшие недели он будет восстанавливаться.

Таким образом, Сыч пропустит не только остаток сезона УПЛ, но и вынужден будет пропустить международный турнир в Канаде, где в начале июня выступит сборная Украины.

Напомним, что в текущем сезоне Сыч провел в УПЛ 20 календарных матчей, из которых 16 – в составе "Руха" и четыре – за "Карпаты".